La Liga Jachallera sigue con sus torneos y elige sus autoridades

Este viernes en la sede de la Liga Jachallera se realizará la asamblea que normalizará la institución que fue intervenida.

Victoria. San Lorenzo de Jáchal venció a Florida en la tercera fecha del Oficial del fútbol de la Liga Jachalllera.

En la Liga Jachallera se viven horas decisivas ya que este viernes se concretará la elección de autoridades para normalizar la institución tras la intervención que se dio en 2025. Será el momento de que los clubes voten las nuevas autoridades para encabezar el proceso de darle otra vez el brillo que el fútbol norteño supo tener.

Elio Rodríguez, quien fue el normalizador de la Liga, informó que este viernes 12 de junio a las 20 en primera citación y 21, en segunda citación, se concretará la asamblea en su sede social, Florida 471, San José de Jáchal.

En paralelo, la Liga Jachallera continúa con sus torneos de la temporada Oficial tanto en Primera A como en Primera B. Este sábado 13, habrá actividad en el fútbol de ascenso jachallero con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Oficial 'Alfredo González'. La actividad será en doble turno con dos escenarios: La Falda y Arbol Verde.

En La Falda, en el primer partido, San Roque será rival del dueño de casa a partir de las 14. Mientras que de fondo irá Otra Banda frente a Calle Varas. En cancha de Arbol Verde, a las 14 abrirán Independiente de Gran China contra Atlético Huaco y cerrando, se medirán Boca del Médano ante San Blas. Quedarán libres en esta ocasión San Martín de La Represa y Frontera.

PRIMERA A En el Oficial de Primera A el que marca el camino es Arbol Verde que sumó su tercera victoria y manda con puntaje ideal. El Verdolaga se quedó con el clásico ante Racing al que venció por 3-2 con goles de José Femenia, Enzo Díaz y Néstor Celan, descontando Erik Pérez en dos ocasiones para los Verdinegros.