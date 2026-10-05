La natación sanjuanina apuesta al recambio generacional para los Juegos Binacionales

En la historia de los Juegos Binacionales “Cristo Redentor” , la natación ha sido históricamente una de las disciplinas deportivas que mayor cantidad de medallas le ha aportado a San Juan. Con vistas a la próxima edición, el Gobierno de San Juan continúa apoyando el trabajo de cada uno de sus selectivos , acompañando en esta oportunidad a un equipo de natación que se encuentra en una etapa de transición y recambio, con la ilusión de recuperar el nivel demostrado en sedes anteriores como Córdoba, San Luis, O’Higgins o en nuestra provincia.

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Esa renovación en el plantel hace que se trabaje con grandes expectativas y optimismo, aunque sin perder la precaución. El entrenador del selectivo, Martín González , se refirió al presente del grupo: “Estamos en un momento de recambio de nadadores. Tenemos algunos objetivos de hacer podio. No me gusta decirlo antes ni hablar de favoritismos, pero lograr un podio sería un gran resultado, ya que el equipo es muy joven y eso sumaría muchísimo.”

La mayoría de los deportistas que integran el proceso pertenecen al club Ausonia y a la Asociación Sanjuanina de Triatlón (AST).

•En Ausonia : Se entrena de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 hs. Los días lunes, miércoles y viernes suman un doble turno comenzando a las 7:00 de la mañana, mientras que los sábados la preparación se completa de 8:00 a 11:00 hs, complementada con trabajo de gimnasio.

•En AST : Las prácticas se llevan a cabo de lunes a viernes de 16 a 18 y los sábados de 10 a 12.

Los equipos

Respecto a la conformación del grupo, González destacó que cuentan con un equipo femenino muy competitivo, mientras que en la rama masculina la convocatoria es más reducida debido a la menor cantidad de nadadores en la provincia.

Además, la conducción técnica del equipo femenino estará a cargo de Rosa Mulet , sobre quien Martín expresó un especial afecto:

“Le tengo mucho cariño. Rosa fue nadadora de los Binacionales cuando a mí me tocó entrenarla, por lo que no dudé en proponerla para que este año se sume al equipo técnico.”

Las figuras

En la preselección femenina sobresalen dos nombres con destacado recorrido reciente:

• Sofía Ovalles , quien días atrás logró el 3º puesto en el Mundial Juvenil de Aguas Abiertas.

• María Inés Vizzo , que hizo podio al finalizar 3ª en los 100 metros pecho durante el Campeonato Argentino de Juveniles.

El resto de las nadadoras que buscan asegurar su lugar en la lista definitiva para viajar a Mendoza son: Guadalupe Maldonado, Julieta Ozán, Delfina Botella, Leticia Lima y Antonella Adárvez.

Por el lado masculino, integran la nómina: Bautista Álvarez, Manuel Castro y Luciano Bustos.

Pensando en Mendoza

Con el firme objetivo de hacer un buen papel, ganar experiencia de cara a los próximos años y representar a San Juan de la mejor manera, la delegación se prepara para la cita continental.

La disciplina de natación en los Juegos Binacionales se disputará del miércoles 11 al sábado 14 de noviembr e en la piscina climatizada de 25 metros del Club Mendoza de Regatas , ubicado en el Parque General San Martín.