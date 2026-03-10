La ola de retiros que redefine el ranking del Tenis Masculino

Para quienes operan mercados de apuestas en tenis, el circuito ATP de los últimos tres años ha sido un ejercicio continuo de recalibración. Roger Federer se fue en 2022. Andy Murray y Rafael Nadal cerraron sus carreras en 2024, Nadal con una despedida en la Copa Davis de Málaga en noviembre. Cualquier sitio de apuestas deportivas para jugadores salvadoreños que gestione mercados ATP sabe que los modelos de probabilidad construidos durante veinte años de hegemonía absoluta quedaron obsoletos de golpe. El circuito donde tres nombres fijaban los topes de cada cuota ya no existe como tal, y lo que está tomando su lugar es mucho más difícil de leer.

El año 2024 fue el primero desde 2002 sin un Grand Slam ganado por alguno de los tres grandes. Ponerlo en números ayuda a entender el tamaño del vacío: de los 85 Grand Slams jugados entre el Abierto de Australia de 2003 y el US Open de 2023, 66 los ganó alguno de los tres, con Djokovic cerrando la cuenta en 24, por delante de los 22 de Nadal y los 20 de Federer. Para quienes gestionaban cuotas de campeón durante esos veinte años, el cálculo tenía un techo implícito en la incertidumbre: siempre había al menos uno del trío con capacidad real en cualquier superficie, lo que comprimía los precios de los favoritos de un modo que hoy ya no tiene equivalente.

Lo que el retiro de Nadal y la inactividad intermitente de Djokovic dejaron fue un ranking ATP sin el peso histórico que funcionaba como ancla. Entre 2003 y 2023, el ranking cerró el año con Federer, Nadal o Djokovic en el número uno en todas las temporadas salvo cuatro. Desde 2024, esa referencia desapareció.

A los 22 años, Carlos Alcaraz completó el Grand Slam de carrera en Melbourne en enero — el más joven en lograrlo en la era abierta — y llegó a Indian Wells sin una sola derrota en lo que va de 2026, doce victorias seguidas en dos torneos. Jannik Sinner, número dos del mundo, tuvo un camino distinto en Australia: eliminó a Djokovic en cuartos pero perdió ante él en semifinales en cinco sets antes de que el serbio, a los 38, cayera finalmente ante Alcaraz en la final.

Los dos tienen 22 y 24 años respectivamente. En circunstancias normales, esa continuidad en el uno y el dos debería generar cuotas estables. El problema es la profundidad del circuito debajo de ellos.

Posición ATP (marzo 2026) Jugador Edad 1 Carlos Alcaraz 22 2 Jannik Sinner 24 3 Alexander Zverev 28 4 Novak Djokovic 38 5 Daniil Medvedev 29

Zverev lleva tres semifinales consecutivas en Melbourne. Djokovic, a los 38, llegó a la final en enero. Medvedev ganó el torneo de Dubái en febrero. Esa densidad de nivel entre el tres y el diez del ranking es inédita en la era moderna: cinco jugadores con capacidad real de ganar un Masters 1000 o llegar a una final de Grand Slam en cualquier semana del calendario.

El Factor Djokovic y la Distorsión del Ranking

Djokovic es el caso más interesante para los analistas de cuotas. El serbio sigue en el tour con 24 títulos de Grand Slam, calendario selectivo y un récord de 428 semanas como número uno a lo largo de su carrera. Cada torneo en el que aparece mueve las cuotas del favorito hacia abajo porque nadie en el circuito puede ignorarlo como amenaza, pero su irregular participación hace que su ranking ATP fluctúe de manera que no refleja su nivel real en los grandes torneos. Llegó a la final de Australia en enero de 2026 después de eliminar a Sinner en cinco sets en semifinales.

Para cualquier apostador que te ofrece a Djokovic por encima de 10.00 en un Grand Slam donde el serbio está en el cuadro, la pregunta no es si puede ganar, sino si llega al torneo en condiciones físicas óptimas. Esa distinción, que no existía entre 2011 y 2021, hace que las cuotas de los grandes actuales sean menos eficientes que en ningún otro momento de los últimos quince años.

Lo Que Cambia en los Mercados de Apuestas

Con Federer, Nadal y Djokovic en activo, las cuotas de ganador de Grand Slam tendían a concentrar entre el 60 y el 75% de la probabilidad implícita en los tres primeros nombres del mercado. Los datos del Abierto de Australia de 2026 mostraron un patrón diferente: la probabilidad acumulada de los primeros tres favoritos no superó el 58%, con Djokovic, Zverev, Medvedev y De Minaur absorbiendo cuota residual de manera significativa.

Esa apertura del mercado tiene consecuencias prácticas para los apostadores. Los mercados de cuotas largas, los de llegar a semifinales o los de rendimiento por ronda tienen más valor cuando la diferencia entre el cuarto y el décimo del ranking es tan pequeña como en 2026. Un mercado de ganador con esa distribución de probabilidad genera más oportunidades en los precios intermedios que en los favoritos absolutos.