La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes cosechó dos medallas de oro en velocidad en la Liga Nacional de Clubes

Dos equipos representaron a la provincia en la primera fecha del calendario 2026.

Con una destacada participación, deportistas sanjuaninos dijeron presente en la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes de patín carrera 2026, que se disputó del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Neuquén.

El torneo se desarrolló en un circuito rutero de 400 metros emplazado en la Ciudad Deportiva de la capital neuquina y reunió a competidores de distintos puntos del país en el arranque del calendario nacional. San Juan estuvo representado por dos equipos: la Fundación Oscar Contrera, dependiente de la Federación Sanjuanina de Patín, y la Municipalidad de Pocito.

patin carrera LNC2026 NEUQUEN (3) Entre ellas sobresalió la reconocida patinadora Fernanda Illanes, quien tuvo una actuación brillante al conseguir dos medallas de oro en pruebas de velocidad: los 100 metros carriles y la Vuelta Sprint. La deportista continúa consolidándose como una de las principales referentes de la disciplina a nivel nacional.

También integraron la delegación pocitana Martina Macaris, Nicolás Ramón, Alexander Ramírez López, Paulina Castro y Bianca Reta, quienes sumaron experiencia en una competencia de alto nivel.

patin carrera LNC2026 NEUQUEN (4) Por su parte, un representante de la Fundación Oscar Contrera —reciente ganador de la media maratón disputada en El Pinar, en Rivadavia— logró ubicarse entre los 10 mejores de la categoría Juveniles.