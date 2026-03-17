    • 17 de marzo de 2026 - 10:32

    La patinadora sanjuanina Fernanda Illanes cosechó dos medallas de oro en velocidad en la Liga Nacional de Clubes

    Dos equipos representaron a la provincia en la primera fecha del calendario 2026.

    Patín carrera.

    Patín carrera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con una destacada participación, deportistas sanjuaninos dijeron presente en la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes de patín carrera 2026, que se disputó del 13 al 15 de marzo en la ciudad de Neuquén.

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    patin carrera LNC2026 NEUQUEN (3)

    Entre ellas sobresalió la reconocida patinadora Fernanda Illanes, quien tuvo una actuación brillante al conseguir dos medallas de oro en pruebas de velocidad: los 100 metros carriles y la Vuelta Sprint. La deportista continúa consolidándose como una de las principales referentes de la disciplina a nivel nacional.

    También integraron la delegación pocitana Martina Macaris, Nicolás Ramón, Alexander Ramírez López, Paulina Castro y Bianca Reta, quienes sumaron experiencia en una competencia de alto nivel.

    El calendario nacional continuará en mayo con el Argentino de Federaciones en Mar del Plata, mientras que ciudades como Buenos Aires, Rosario y San Juan serán sede de las próximas fechas de la Liga Nacional de Clubes a lo largo de 2026.

    En este contexto, Illanes mantiene como gran objetivo de la temporada integrar la Selección Argentina que competirá en los World Skate Games, que se disputarán en octubre en Asunción, Paraguay, cita clave del patín a nivel internacional.

    patin carrera LNC2026 NEUQUEN (1)
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