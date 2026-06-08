Mundial 2026: los detalles de la triple ceremonia de inauguración y los artistas confirmados para el evento

El Mundial 2026 tendrá un inicio sin precedentes con tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede, para dar la bienvenida al primer torneo de la historia con 48 selecciones y 104 partidos. La FIFA confirmó la lista de artistas y detalles de cada espectáculo, los cuales combinarán música, tradiciones culturales y puestas en escena de gran escala.

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El Estadio Azteca de la Ciudad de México será el epicentro del partido inaugural entre México y Sudáfrica este jueves 11 de junio. La antesala del juego arrancará una hora y media antes del pitido inicial, fijado a las 14:30 (hora argentina). El cartel de estrellas confirmadas está integrado por Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la intérprete sudafricana Tyla.

La oferta artística combina diferentes géneros y generaciones, transitando desde la música tradicional mexicana y la cumbia hasta el pop latino y el género urbano, todo acompañado por una puesta en escena inspirada en el papel picado. Con este evento, el Estadio Azteca consolida su leyenda al transformarse en el único escenario del planeta en albergar la ceremonia de apertura de tres Mundiales diferentes: 1970, 1986 y 2026.

La emoción de la apertura se trasladará al día siguiente, el viernes 12 de junio, con una doble jornada inaugural. Canadá será la encargada de abrir la agenda a las 14:30 de Argentina, teniendo como escenario el Estadio Toronto. De acuerdo con lo informado por la FIFA, la presentación musical contará con la participación de figuras de la talla de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros invitados destacados.

“La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo inconfundible de la identidad de Canadá”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el comunicado oficial. “A través de la música, la cultura y presentaciones inolvidables, le daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es típica de Canadá, pero que, al mismo tiempo, está conectada a una historia más grande que se desarrolla en México y Estados Unidos. El momento en el que Canadá ocupe su lugar en el mayor espectáculo del fútbol será uno de orgullo, unidad y emoción”, añadió. Tras la ceremonia, Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina

Apertura del Mundial en Los Ángeles: música, cultura pop y tecnología

Esa misma noche, Estados Unidos completará la triple tanda de aperturas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una hora y media antes del debut de la selección local frente a Paraguay, programado para las 22 de Argentina. El elenco musical confirmado para este cierre incluye a estrellas como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quien repetirá su actuación tras presentarse en la gala mexicana. Además, desde la FIFA adelantaron que podrían sumarse nuevos invitados especiales durante los días previos al inicio del torneo.

La gala en Los Ángeles rendirá tributo a la identidad de la ciudad como el gran epicentro global del espectáculo, presentando un show que fusionará ritmos actuales, cultura pop y herramientas tecnológicas de última generación.

Las ceremonias de apertura contaron con el diseño creativo de Balich Wonder Studio bajo un enfoque integral que busca proyectar la esencia cultural de cada sede y el hilo conductor del certamen. Asimismo, la organización confirmó que las puertas de los estadios abrirán con cuatro horas de anticipación a los encuentros, permitiendo al público disfrutar de una agenda previa con entretenimiento, actividades especiales y regalos.