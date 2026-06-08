Mundial 2026: cuánto cuesta vestirse como la Selección Argentina y por qué el "kit Messi" ya roza los $800.000

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y la ilusión de volver a ver a la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol se refleja en cada rincón del país . Sin embargo, vestirse con la indumentaria oficial de la Scaloneta implica un desembolso muy superior al de Qatar 2022.

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Vidrieras teñidas de celeste y blanco, camisetas colgadas en comercios deportivos y familias buscando algún artículo para acompañar a los campeones del mundo forman parte del paisaje previo al debut del equipo de Lionel Scaloni.

Pero a diferencia de lo que ocurría antes de Qatar 2022, hoy la pasión tiene un costo mucho más elevado. Según los precios publicados por Adidas, la marca que viste al seleccionado nacional, equiparse de pies a cabeza con la línea profesional que utilizan los futbolistas demanda una inversión cercana a los $800.000.

El denominado "kit Messi" para hombres alcanza actualmente los $791.995. El combo incluye la camiseta titular versión jugador ($219.999), el short oficial ($109.999), las medias titulares ($21.999), botines F50 desde $159.999 y la pelota oficial Trionda Pro Copa Mundial FIFA ($279.999).

La comparación con el último Mundial resulta impactante. En diciembre de 2022, el mismo conjunto costaba $94.495. Es decir, el valor se multiplicó por más de ocho en apenas tres años y medio.

Sin embargo, equiparse con la indumentaria oficial de la Scaloneta implica un desembolso muy superior al de Qatar 2022.

Cuánto cuesta la indumentaria femenina

Las mujeres tampoco escapan al fenómeno. La camiseta titular femenina tiene un valor de $139.999 y el kit completo ronda los $711.995.

La diferencia respecto a la versión masculina se explica principalmente por el precio de la camiseta, ya que el resto de los artículos mantiene valores similares.

Los chicos también sienten el impacto

Para muchas familias, la ilusión de que los más pequeños vivan el Mundial con la camiseta argentina también representa un desafío económico.

Actualmente, armar un kit infantil oficial cuesta alrededor de $554.996, sin contar las medias. La camiseta para niños vale $109.999, el short oficial $64.999 y los botines parten desde $99.999. A eso se suma la pelota oficial, cuyo valor asciende a $279.999.

En Qatar 2022, ese mismo conjunto costaba $88.495, por lo que el incremento supera ampliamente el 500%.

Hasta las mascotas tienen camiseta mundialista

La fiebre por la Scaloneta llegó incluso a las mascotas. Adidas lanzó una camiseta oficial de la Selección Argentina para perros, que actualmente se comercializa a $59.999.

De esta manera, los animales de compañía también podrán acompañar los festejos mundialistas vestidos con los colores albicelestes.

Qué productos aumentaron más

Entre todos los artículos oficiales, la camiseta titular versión jugador para hombres fue la que registró el mayor incremento.

En Qatar 2022 costaba $16.999 y hoy se vende a $219.999, lo que representa una suba cercana al 1.200%. En otras palabras, multiplicó casi por 13 su valor desde la obtención de la tercera estrella.

El short oficial pasó de $9.999 a $109.999, con un incremento aproximado del 1.000%.

Las medias oficiales aumentaron de $3.499 a $21.999 (+528%), mientras que los botines subieron de $18.999 a $159.999 (+742%).

Por su parte, la pelota oficial del Mundial también experimentó una fuerte actualización de precio. La actual Trionda Pro cuesta $279.999, mientras que la Al Rihla utilizada en Qatar 2022 se vendía a $44.999. Esto implica una suba superior al 520%.

La camiseta femenina también registró un incremento importante: pasó de $15.999 a $139.999, con una variación cercana al 775%.

Un lujo para muchos bolsillos

Aunque Adidas ofrece alternativas más económicas, como camisetas de hincha, pelotas de entrenamiento y botines de gamas intermedias, los precios de la línea profesional muestran que acompañar a la Selección con la indumentaria oficial se ha vuelto una inversión considerable.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la pasión por la Albiceleste sigue intacta. Sin embargo, para gran parte de las familias argentinas, vestirse como los campeones del mundo ya no es solamente una muestra de fanatismo: también se ha convertido en un verdadero lujo.