    • 8 de junio de 2026 - 22:38

    Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará el amistoso de la Selección argentina con Islandia

    El capitán de la Albiceleste sumará sus primeros minutos en la etapa de preparación para el Mundial, así lo aseguró Scaloni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del segundo amistoso que tendrá la Selección argentina antes del inicio del Mundial. Tras vencer 2-0 a Honduras, la Albiceleste cerrará su preparación contra Islandia en Alabama.

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    La primera pregunta que recibió el DT estuvo apuntada a la presencia de Lionel Messi en el próximo compromiso. “Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, explicó.

    Scaloni también entregó buenas noticias con respecto a los jugadores que venían con lesiones: “Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia”. Al mismo tiempo, el DT advirtió que Leandro Paredes “estará para sumarse en los próximos días”.

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    La única certeza hasta el momento es la salida de Leonardo Balerdi, que sufrió una lesión muscular en las últimas horas y fue desafectado. El entrenador confirmará los cambios después del amistoso con Islandia, aunque dio alguna pista: “En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”.

    Argentina vs. Islandia: fecha, hora y dónde ver el amistoso por TV

    El partido amistoso de la Selección argentina con Islandia se jugará este martes 9 de junio a las 22 (horario argentino) en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El encuentro será transmitido por Telefe, TyC Sports y LPF Play.

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