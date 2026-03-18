    • 18 de marzo de 2026 - 10:21

    La sanjuanina Delfina Dibella entre los 10 mejores tiempos del Panamericano de Ruta en Colombia

    La ciclista sanjuanina tuvo un buen debut en la contrarreloj individual y fue la mejor argentina en la prueba.

    Delfina Dibella. Foto: Anderson Bonilla

    Delfina Dibella. Foto: Anderson Bonilla

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En una competencia exigente, disputada sobre un recorrido de 31,5 kilómetros en el corredor de la Circunvalar, con largada y llegada en el Centro Comercial Buenavista, Dibella logró ubicarse en el 9° puesto a 4 minutos y 33 segundos de la líder

    La prueba fue dominada por la estadounidense Kristen Faulkner, quien se quedó con la medalla de oro, en una jornada que marcó el inicio oficial del certamen panamericano.

    Dibella integra la delegación argentina junto a la entrerriana Yanina Acosta, quien finalizó en la 14ª posición. Sin embargo, fue la sanjuanina quien se destacó como la mejor representante nacional en esta primera prueba, dejando buenas sensaciones de cara a las próximas competencias.

    Top 10 de la prueba contrarreloj Panamericano Damas Élite

    1. Kristen Faulkner (Estados Unidos) 38'31''

    2. Emily Ehrlich (Estados Unidos) a 32''

    3. Aranza Villalon (Chile) a 2'47''

    4. Lilibeth Chacón (Venezuela) a 3'28''

    5. Andrea Fregoso (México) a 3'52''

    6. Camila Andrea Valbuena (Colombia) a 3'57''

    7. Catalina Soto (Chile) a 4'01''

    8. Sara Roel (México) a 4'12''

    9. Delfina Dibella (Argentina) a 4'33''

    10. Diana Carolina Peñuela (Colombia) a 5'25''

    Panamericano de Ruta de ciclismo: cómo continúa el cronograma

    El jueves 19 de marzo se realizarán la CRI Hombres Sub-23 (36 km) y la CRI Hombres Élite (43,1 km), con un recorrido que incluirá el tramo hacia Mateo Gómez y el sector de Zeus (500 metros), antes del retorno hacia la Glorieta Mocarí y el cierre en la Carrera 68.

    Las pruebas de ruta juveniles se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo en un circuito en Cereté, con un trazado de 13,4 kilómetros por vuelta. Allí competirán las Damas Juveniles sobre una distancia total de 67 kilómetros (5 vueltas), y los Hombres Juveniles sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas).

    Este mismo circuito será escenario, el sábado 21 de marzo, de la Ruta Damas Élite, pactada sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas), y de la Ruta Hombres Sub-23, con un recorrido total de 160.8 kilómetros (12 vueltas).

    Quiénes son los sanjuaninos integrantes de la Selección Argentina

    Se trata de Leonardo Cobarrubia, Gerardo Tivani, Ramiro Videla, Leandro Velárdez, Maribel Aguirre y Delfina Dibella.

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