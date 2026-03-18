La sanjuanina Delfina Dibella entre los 10 mejores tiempos del Panamericano de Ruta en Colombia

La ciclista sanjuanina Delfina Dibella tuvo un destacado inicio en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 que se disputa en Montería, Colombia , al finalizar dentro del top 10 en la prueba de contrarreloj individual de la categoría Élite.

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En una competencia exigente, disputada sobre un recorrido de 31,5 kilómetros en el corredor de la Circunvalar, con largada y llegada en el Centro Comercial Buenavista, Dibella logró ubicarse en el 9° puesto a 4 minutos y 33 segundos de la líder

La prueba fue dominada por la estadounidense Kristen Faulkner, quien se quedó con la medalla de oro , en una jornada que marcó el inicio oficial del certamen panamericano.

Dibella integra la delegación argentina junto a la entrerriana Yanina Acosta, quien finalizó en la 14ª posición . Sin embargo, fue la sanjuanina quien se destacó como la mejor representante nacional en esta primera prueba, dejando buenas sensaciones de cara a las próximas competencias.

2. Emily Ehrlich (Estados Unidos) a 32''

3. Aranza Villalon (Chile) a 2'47''

4. Lilibeth Chacón (Venezuela) a 3'28''

5. Andrea Fregoso (México) a 3'52''

6. Camila Andrea Valbuena (Colombia) a 3'57''

7. Catalina Soto (Chile) a 4'01''

8. Sara Roel (México) a 4'12''

9. Delfina Dibella (Argentina) a 4'33''

10. Diana Carolina Peñuela (Colombia) a 5'25''

Panamericano de Ruta de ciclismo: cómo continúa el cronograma

El jueves 19 de marzo se realizarán la CRI Hombres Sub-23 (36 km) y la CRI Hombres Élite (43,1 km), con un recorrido que incluirá el tramo hacia Mateo Gómez y el sector de Zeus (500 metros), antes del retorno hacia la Glorieta Mocarí y el cierre en la Carrera 68.

Las pruebas de ruta juveniles se llevarán a cabo el viernes 20 de marzo en un circuito en Cereté, con un trazado de 13,4 kilómetros por vuelta. Allí competirán las Damas Juveniles sobre una distancia total de 67 kilómetros (5 vueltas), y los Hombres Juveniles sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas).

Este mismo circuito será escenario, el sábado 21 de marzo, de la Ruta Damas Élite, pactada sobre 120,6 kilómetros (9 vueltas), y de la Ruta Hombres Sub-23, con un recorrido total de 160.8 kilómetros (12 vueltas).

Quiénes son los sanjuaninos integrantes de la Selección Argentina

Se trata de Leonardo Cobarrubia, Gerardo Tivani, Ramiro Videla, Leandro Velárdez, Maribel Aguirre y Delfina Dibella.