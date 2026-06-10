    • 10 de junio de 2026 - 09:32

    La sanjuanina Fernanda Illanes, confirmada en la Selección argentina para los Juegos Suramericanos de Patín Carrera

    El equipo nacional competirá en Rosario del 12 al 16 de septiembre. Será la única sanjuanina en la delegación argentina y regresará al seleccionado tras su última participación internacional en 2024.

    Fernanda Illanes. Foto: Instagram.

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    Por Gimena Contrera Díaz

    Fernanda Illanes volverá a vestir la camiseta de la Selección Argentina. La patinadora sanjuanina fue confirmada en la nómina del equipo nacional que participará en los XIII Juegos Suramericanos de Patín Carrera, que se disputarán del 12 al 16 de septiembre de 2026 en Rosario.

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    La deportista oriunda de Pocito será la única representante de San Juan en la delegación argentina, una responsabilidad que viene asumiendo desde hace varios años gracias a sus destacados resultados en el ámbito nacional e internacional.

    La última participación de Illanes con el seleccionado había sido en el Mundial de Italia 2024. Durante 2025 su continuidad en el equipo nacional estuvo en suspenso debido a sus estudios universitarios, aunque nunca dejó de competir al más alto nivel.

    Sus recientes actuaciones le permitieron volver a ganarse un lugar entre las mejores corredoras del país. La sanjuanina conquistó campeonatos argentinos y obtuvo destacados resultados en distintas fechas de la Liga Nacional, principalmente en las pruebas de velocidad, su especialidad.

    El recorrido deportivo de Illanes la ubica entre las referentes del patín carrera argentino. En su palmarés acumula participaciones en campeonatos mundiales y sudamericanos, además de un hecho histórico para la disciplina en el país: fue la representante argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, convirtiéndose en la única corredora olímpica de esta especialidad.

    La convocatoria para los Juegos Suramericanos representa un nuevo reconocimiento a su trayectoria y al nivel competitivo que mantiene dentro del patín nacional.

    Además, el calendario internacional todavía le reserva otro gran desafío. En octubre se celebrarán los World Skate Games en Asunción, Paraguay, una de las competencias más importantes del mundo para esta disciplina y en la que la sanjuanina también aspira a estar presente.

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