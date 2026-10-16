    • 16 de octubre de 2026 - 19:42

    La Selección argentina iguala ante España por 1 a 1 en la semifinal del Mundial: cómo ver en vivo

    El seleccionado nacional se mide desde las 20 ante el vigente campeón del mundo en busca del pasaje a la final del certamen.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina de hockey sobre patines se mide ante España en el encuentro válido por las semifinales del Mundial de Asunción 2026. El encuentro se disputa desde las 20 horas y definirá el segundo pasaje a la final donde ya se clasificó Francia. El seleccionado galo se metió en el choque decisivo tras vencer a Portugal por 6 a 3.

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    El clásico enfrentamiento entre Argentina y España llega cargado de condimentos deportivos. El antecedente más inmediato se remonta a la final del Mundial de 2024, donde el combinado ibérico se consagró campeón tras imponerse por un ajustado 2-1 sobre la Albiceleste.

    Este viernes, a las 20hs el cruce volverá a poner frente a frente a dos de las potencias históricas de la disciplina en un duelo decisivo con aroma a revancha que otorgará un boleto directo a la gran final del torneo.

    Cómo ver en vivo Argentina vs España

    El choque podrá seguirse en vivo a través de:

    Canal 8

    Telesol

    2M al Mundo

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