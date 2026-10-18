    • 18 de octubre de 2026 - 19:04

    La Selección de hockey sobre patines juega la gran final del Mundial ante Francia

    El equipo dirigido por José Luis Páez va por la séptima estrella de su historia en los World Skate Games 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llegó el día tan esperado para el deporte nacional y, en especial, para la afición sanjuanina. Este domingo 18 de octubre, la Selección Argentina de Hockey sobre Patines disputa la gran final del Mundial frente a Francia, en el marco de los World Skate Games 2026 que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

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    El seleccionado dirigido por el sanjuanino José Luis "Negro" Páez llega al partido decisivo tras una épica y ajustada victoria en semifinales frente a España, resuelta desde la tanda de penales. De vencer al combinado francés, la Albiceleste alzará su séptima corona mundial, sumándose a los títulos logrados en 1978, 1984, 1995, 1999, 2015 y 2022.

    Los 10 convocados para la final

    El entrenador confirmó la nómina de 10 jugadores que vestirán la camiseta nacional en busca de la gloria en territorio paraguayo:

    • Arqueros: Constantino Acevedo y Juan Cruz Velázquez.

    • Jugadores de campo: Ezequiel Mena, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge y Gonzalo Romero.

    El último baile de un histórico: Lucas Ordoñez

    La definición en Asunción tendrá un condimento sumamente emotivo. A sus 39 años, el delantero sanjuanino Lucas Ordoñez disputará su último partido en un Mundial. Referente indiscutido y figura de la Selección durante más de una década, el goleador buscará cerrar su inolvidable trayectoria internacional levantando una nueva copa.

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