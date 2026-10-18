La Selección de hockey sobre patines juega la gran final del Mundial ante Francia

El equipo dirigido por José Luis Páez va por la séptima estrella de su historia en los World Skate Games 2026.

Llegó el día tan esperado para el deporte nacional y, en especial, para la afición sanjuanina. Este domingo 18 de octubre, la Selección Argentina de Hockey sobre Patines disputa la gran final del Mundial frente a Francia, en el marco de los World Skate Games 2026 que se desarrollan en Asunción, Paraguay.

El seleccionado dirigido por el sanjuanino José Luis "Negro" Páez llega al partido decisivo tras una épica y ajustada victoria en semifinales frente a España, resuelta desde la tanda de penales. De vencer al combinado francés, la Albiceleste alzará su séptima corona mundial, sumándose a los títulos logrados en 1978, 1984, 1995, 1999, 2015 y 2022.

Los 10 convocados para la final El entrenador confirmó la nómina de 10 jugadores que vestirán la camiseta nacional en busca de la gloria en territorio paraguayo: