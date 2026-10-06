La última arenga de Messi: qué les dijo a sus compañeros antes de su despedida

Lionel Messi volvió a ser el protagonista incluso antes del comienzo de su último partido con la Selección argentina . En la salida del túnel del Monumental, el capitán reunió a sus compañeros y encabezó la arenga previa al amistoso ante Benín.

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Minuto 10 y ovación histórica: el emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida

Las cámaras captaron los últimos segundos del mensaje que Messi les dio a los futbolistas antes de salir al campo de juego. A pesar de tratarse de un amistoso, el rosarino pidió concentración, pero también que el equipo disfrutara del partido , dos conceptos que marcaron buena parte de su carrera con la Albiceleste.

“ Vamos a concentrarnos, jugando bien, pasándola bien, con la pelota, haciendo goles, ganando. De esa manera disfrutamos, eh ”, se alcanzó a escuchar decir al capitán antes de que el seleccionado ingresara al campo de juego por última vez con él a la cabeza.

La arenga de Messi antes de la final del Mundial

La última vez que Messi había encabezado una arenga antes de un partido había sido en la final del Mundial 2026 ante España . Antes de salir al estadio MetLife, el capitán también reunió a sus compañeros y les pidió tranquilidad para afrontar la definición.

“Vamos muchachos, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos. Pensemos en jugar nomás”, les había dicho en aquella oportunidad, en un mensaje que luego se viralizó en redes sociales.

En ese momento surgieron distintas especulaciones sobre las palabras del capitán, aunque nunca trascendió que estuvieran relacionadas con alguna situación particular.

El discurso que quedó en la historia

Pero si existe una arenga que quedó grabada en la historia de Messi con la Selección es la que protagonizó antes de la final de la Copa América 2021 contra Brasil, en el Maracaná.

El 10 de julio de aquel año, el capitán reunió al plantel y habló sobre los 45 días de convivencia, el tiempo que habían pasado lejos de sus familias y los sacrificios realizados durante una competencia atravesada por la pandemia.

“Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros”, les dijo a sus compañeros.

El discurso terminó con una frase que adquirió todavía más significado después del triunfo 1-0 ante Brasil: “Esta Copa se tenía que jugar en la Argentina y Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná”.

Cinco años después, en una noche completamente diferente pero igualmente histórica, Messi volvió a reunir al plantel antes de salir a la cancha. Esta vez fue en el Monumental y para despedirse de la Selección. Por última vez.