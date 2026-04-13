Lanús ganó el clásico ante Banfield con un gol agónico y trepó en la tabla

En un final vibrante, Lanús venció 1-0 a Banfield con un gol sobre el cierre y se adueñó del Clásico del Sur. El equipo de Mauricio Pellegrino encontró el triunfo en el final y sumó tres puntos clave.
Lanús venció 1-0 a Banfield con un gol sobre el final y se quedó con el Clásico del Sur. El Granate es tercero y el Taladro quedó complicado.
En un final vibrante, Lanús venció 1-0 a Banfield con un gol sobre el cierre y se adueñó del Clásico del Sur. El equipo de Mauricio Pellegrino encontró el triunfo en el final y sumó tres puntos clave.
El Granate fue protagonista durante gran parte del encuentro, manejando la pelota y generando situaciones, aunque con poca precisión en los metros finales. Banfield, por su parte, apostó a un planteo más conservador, esperando para salir de contraataque.
La jugada más clara del primer tiempo fue para el Taladro: Mauro Méndez convirtió tras eludir a Nahuel Losada, pero el VAR anuló el tanto por un offside milimétrico, en una decisión que generó polémica. Así, el partido se fue 0-0 al descanso.
En el complemento, Banfield tuvo un mejor arranque y generó peligro con David Zalazar, pero no logró concretar. Con el correr de los minutos, Lanús recuperó el control y volvió a empujar en busca del triunfo.
Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe final: a los 43 minutos del segundo tiempo, Yoshan Valois marcó de cabeza tras un centro preciso y le dio el 1-0 definitivo a Lanús, desatando el festejo en La Fortaleza.
Con esta victoria, Lanús alcanzó los 22 puntos y se ubicó tercero en la Zona A, superando a Boca. En tanto, Banfield quedó en la otra zona duodécimo con 13 unidades, prácticamente sin chances de clasificar a la próxima fase.