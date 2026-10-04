Las Águilas aplastaron 5-1 a Suiza en su debut en los World Skate Games

Con una base integrada por mayoría de jugadoras sanjuaninas, la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, venció a Suiza.

La ilusión de Las Águilas en los World Skate Games 2026 se puso en marcha de la manera más contundente posible. En su presentación oficial por la Fecha 1 del Grupo A de la división World Championship, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre patines vapuleó por 5-1 a Suiza en una pista de Asunción, Paraguay, que vibró al ritmo del combinado nacional.

El equipo albiceleste, que cuenta con una marcada base y el talento característico de jugadoras sanjuaninas en su plantel, manejó los tiempos del juego de principio a fin y ratificó por qué es uno de los grandes candidatos al título internacional.

Goles, jerarquía y contundencia El encuentro tuvo un desarrollo favorable para las dirigidas por el cuerpo técnico nacional, que supieron golpear en los momentos justos y plasmar la diferencia de nivel en el tanteador electrónico.

La gran figura de la tarde-noche en tierras guaraníes fue Julieta Fernández, quien se despachó con un triunfazo personal al marcar tres goles. La cuenta la completaron su tocaya Valentina Fernández y Florencia Felamini, sellando el contundente 5-1 definitivo. Del lado del conjunto europeo, Nadele Moor descontó.

Lo que viene: el cruce ante Francia Tras este estreno perfecto y la cosecha de los primeros tres puntos en la zona, Las Águilas no tienen descanso y ya palpitan su próximo compromiso por la Fecha 2.