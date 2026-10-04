    • 4 de octubre de 2026 - 20:24

    Las Águilas aplastaron 5-1 a Suiza en su debut en los World Skate Games

    Con una base integrada por mayoría de jugadoras sanjuaninas, la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, venció a Suiza.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ilusión de Las Águilas en los World Skate Games 2026 se puso en marcha de la manera más contundente posible. En su presentación oficial por la Fecha 1 del Grupo A de la división World Championship, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre patines vapuleó por 5-1 a Suiza en una pista de Asunción, Paraguay, que vibró al ritmo del combinado nacional.

    Leé además

    rumbo al sueno mundialista: las aguilas y el sub 19 partieron desde san juan hacia asuncion

    Rumbo al sueño mundialista: Las Águilas y el Sub 19 partieron desde San Juan hacia Asunción
    lionel messi llego a ezeiza y se prepara para su despedida historica con la seleccion

    Lionel Messi llegó a Ezeiza y se prepara para su despedida histórica con la Selección

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El equipo albiceleste, que cuenta con una marcada base y el talento característico de jugadoras sanjuaninas en su plantel, manejó los tiempos del juego de principio a fin y ratificó por qué es uno de los grandes candidatos al título internacional.

    Goles, jerarquía y contundencia

    El encuentro tuvo un desarrollo favorable para las dirigidas por el cuerpo técnico nacional, que supieron golpear en los momentos justos y plasmar la diferencia de nivel en el tanteador electrónico.

    La gran figura de la tarde-noche en tierras guaraníes fue Julieta Fernández, quien se despachó con un triunfazo personal al marcar tres goles. La cuenta la completaron su tocaya Valentina Fernández y Florencia Felamini, sellando el contundente 5-1 definitivo. Del lado del conjunto europeo, Nadele Moor descontó.

    Lo que viene: el cruce ante Francia

    Tras este estreno perfecto y la cosecha de los primeros tres puntos en la zona, Las Águilas no tienen descanso y ya palpitan su próximo compromiso por la Fecha 2.

    El seleccionado nacional se medirá ante Francia este lunes 5 de octubre a partir de las 16:00 horas (Argentina), en una nueva prueba de fuego para encaminar la clasificación en el certamen.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Foto: Gentileza

    Unión de Villa Krause y General Belgrano no se sacaron ventajas y terminaron empatados sin goles

    Por Redacción Diario de Cuyo
    san martin dejo pasar una gran chance en casa y cayo 2-1 ante almagro

    San Martín dejó pasar una gran chance en casa y cayó 2-1 ante Almagro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la seleccion argentina sub 19 dio el primer paso con exito en el mundial: vencio 7-3 a suiza

    La Selección Argentina Sub 19 dio el primer paso con éxito en el Mundial: venció 7-3 a Suiza

    Por Redacción Diario de Cuyo
    atletico alianza va por una nueva aventura: representara a san juan en el nacional de futsal

    Atlético Alianza va por una nueva aventura: representará a San Juan en el Nacional de Futsal

    Por Vanessa Chaparro