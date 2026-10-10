    • 10 de octubre de 2026 - 18:35

    Las Águilas cayeron 3 a 1 ante España y se quedaron con la plata

    España ganó 3-1 y renovó la corona mundial. Argentina, sin Luchi Agudo por lesión, estuvo muy bien parada durante tres cuartos del partido y se quedó con la plata.

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    Diario de Cuyo | Alfred Bridge
    Por Alfred Bridge

    España es otra vez campeona del mundo. En la final de los World Skate Games Asunción 2026 venció 3-1 a Argentina y renovó la corona que había conquistado en Novara 2024. Es el noveno título mundial para las españolas, que se quedan con un campeonato merecido después de un torneo en el que fueron las más regulares.

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    Las Águilas jugaron la final con una ausencia enorme. Luciana "Luchi" Agudo, capitana del equipo y mejor jugadora del mundo, no pudo estar por lesión. Sobreponerse a no tenerla fue la gran prueba para el plantel de Darío Giuliani, y el equipo la afrontó con carácter. Durante tres cuartos del partido Argentina estuvo muy bien parada, ordenada en defensa y discutiéndole cada pelota a España, que recién en el tramo final logró inclinar la balanza.

    ESPAÑA Y ARGENTINA, FINALES RECIENTES

    • Nanjing 2017: España 7 - 5 Argentina (en alargue)

    • Barcelona 2019: España 8 - 5 Argentina

    • San Juan 2022: Argentina 3 - 0 España

    • Asunción 2026: España 3 - 1 Argentina

    Es la cuarta final entre España y Argentina en los últimos cinco Mundiales, una rivalidad que ya marca una época en el hockey femenino. Esta vez el festejo fue español, pero el plantel argentino deja Asunción con la frente en alto y con la certeza de haber competido de igual a igual en un contexto adverso.

    La medalla de plata confirma que Argentina sigue en la élite del hockey femenino. Con la vuelta de su capitana y la experiencia que dejó esta final, Las Águilas tienen con qué volver a pelear por la cima.

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