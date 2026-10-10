Las Águilas descontaron y caen 2-1 ante España en una final electrizante

Este sábado es un día trascendental para el deporte sanjuanino y argentino. La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, Las Águilas, disputará la gran final del Campeonato Mundial frente a su par de España, en el marco de los World Skate Games 2026 que se celebran en Asunción, Paraguay.

El crucial encuentro definitorio está programado para las 20:00 horas (hora de Argentina) y promete una verdadera batalla deportiva entre las dos máximas potencias del hockey sobre patines mundial.

Un clásico del hockey mundial por la gloria máxima Las Águilas, con una fuerte presencia y columna vertebral de jugadoras formadas en el hockey sanjuanino, buscarán subirse a lo más alto del podio internacional y sumar una nueva estrella a su valioso historial deportivo.

Del otro lado estará la selección de España, rival histórico y protagonista de memorables definiciones mundialistas. Ambos planteles llegan en un altísimo nivel técnico, lo que garantiza una final vibrante y de pronóstico reservado que mantendrá en vilo a los apasionados de la disciplina en la provincia.

Detalles del partido Competencia: Final del Mundial Femenino de Hockey sobre Patines (World Skate Games 2026).