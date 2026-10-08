    • 8 de octubre de 2026 - 22:00

    Las Águilas despejaron las dudas y van por Italia

    Un segundo tiempo arrollador le dio a la Selección el pase a semifinales del Mundial.

    Goleada. Argentina recuperó la memoria anteChile y se metió en la semifinal del Mundial.

    Goleada. Argentina recuperó la memoria anteChile y se metió en la semifinal del Mundial.

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    Diario de Cuyo | Alfred Bridge
    Por Alfred Bridge

    Argentina necesitaba ganar y lo hizo con autoridad. Después del 7-1 sufrido ante España, el equipo de Darío Giuliani cerró la fase inicial con un 4-0 sobre Chile y se metió entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

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    El primer tiempo fue de paciencia. Chile se cerró bien atrás y Argentina sólo pudo quebrarlo una vez antes del descanso. En el complemento llegó la versión más contundente del torneo, con tres goles, más velocidad en las transiciones y precisión en cada llegada. Julieta Fernández puso el 4-0 y selló la goleada.

    El partido también dejó apariciones individuales que no se habían visto hasta ahora en Asunción, y un dato que vale tanto como los goles, la valla invicta de Jara en el arco.

    El camino de Las ÁguilasSuiza5-1Francia6-0España1-7Chile4-0Semifinal, viernesItalia

    El viernes llega Italia, cuarta en los tres últimos Mundiales y con hambre de medalla. En la otra semifinal se miden España y Portugal. La final será el sábado.

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