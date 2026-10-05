    • 5 de octubre de 2026 - 17:30

    Las Águilas golearon a Francia y suman su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Hockey sobre Patines

    La Selección Argentina femenina derrotó por 6 a 0 al combinado galo en el Grupo A. Adriana Soto, con tres tantos, fue la gran figura del encuentro. Este martes se medirán ante España.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la segunda fecha del Grupo A, Las Águilas demostraron todo su potencial ofensivo y golearon categóricamente a Francia por 6 a 0, sumando así su segundo triunfo consecutivo en el certamen internacional.

    Leé además

    las aguilas aplastaron 5-1 a suiza en su debut en los world skate games

    Las Águilas aplastaron 5-1 a Suiza en su debut en los World Skate Games
    rumbo al sueno mundialista: las aguilas y el sub 19 partieron desde san juan hacia asuncion

    Rumbo al sueño mundialista: Las Águilas y el Sub 19 partieron desde San Juan hacia Asunción

    El conjunto albiceleste dominó las acciones de principio a fin, mostrando solidez tanto en el juego colectivo como en la definición. La gran figura de la tarde fue Adriana Soto, quien se despachó con una magnífica triplesa (3 goles). A la contundencia de Soto se sumó el talento de las hermanas Fernández: Julieta Fernández aportó dos tantos de gran factura, mientras que Valentina Fernández completó la cuenta goleadora para sellar el 6 a 0 definitivo ante el elenco francés.

    Próximo desafío: duelo clave ante España

    Con este contundente resultado, Las Águilas ratifican su chapa de candidatas al título y ya palpitan lo que será su próximo compromiso en la fase de grupos.

    La Fecha 3 de la cita mundialista tendrá un condimento especial: Argentina se enfrentará a España este martes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas (horario argentino), en un choque que promete alto voltaje y que medirá las aspiraciones de ambos seleccionados en lo más alto de la tabla.

    El combinado nacional buscará estirar su buena racha y regalarle una nueva alegría a los fanáticos del hockey sobre patines que siguen de cerca el desempeño del equipo en el máximo nivel internacional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Revancha. En el 2025, Mauro se quedó con la espina por esa eliminación en penales. Ahora, llevó a Del Bono de regreso a la A.

    Del Bono volvió a la "A": otro ascenso de Mauro Galleguillo en la historia Bodeguera

    Por Ariel Poblete
    Mohamed Tijani recorrió Buenos Aires antes del partido entre Argentina y Benín y sorprendió con sus elogios hacia Lionel Messi.

    "A Messi no hay que marcarlo": la sorprendente frase de un jugador de Benín antes de enfrentarlo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mundial sub-19: argentina cayo ante espana y se juega el segundo puesto con italia

    Mundial Sub-19: Argentina cayó ante España y se juega el segundo puesto con Italia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En la segunda fecha disputada en Media Agua, Belgrano y Desamparados igualaron 1 a 1. Ahora Sportivo deberá aprovechar una chance única. Foto: Gentileza Jerónimo Flores. 

    Desamparados y Unión ya conocen a sus rivales para la Segunda Ronda del Regional Amateur

    Por Redacción Diario de Cuyo