Las Águilas golearon a Francia y suman su segundo triunfo consecutivo en el Mundial de Hockey sobre Patines

La Selección Argentina femenina derrotó por 6 a 0 al combinado galo en el Grupo A. Adriana Soto, con tres tantos, fue la gran figura del encuentro. Este martes se medirán ante España.

En el marco de la segunda fecha del Grupo A, Las Águilas demostraron todo su potencial ofensivo y golearon categóricamente a Francia por 6 a 0, sumando así su segundo triunfo consecutivo en el certamen internacional.

El conjunto albiceleste dominó las acciones de principio a fin, mostrando solidez tanto en el juego colectivo como en la definición. La gran figura de la tarde fue Adriana Soto, quien se despachó con una magnífica triplesa (3 goles). A la contundencia de Soto se sumó el talento de las hermanas Fernández: Julieta Fernández aportó dos tantos de gran factura, mientras que Valentina Fernández completó la cuenta goleadora para sellar el 6 a 0 definitivo ante el elenco francés.

Próximo desafío: duelo clave ante España Con este contundente resultado, Las Águilas ratifican su chapa de candidatas al título y ya palpitan lo que será su próximo compromiso en la fase de grupos.

La Fecha 3 de la cita mundialista tendrá un condimento especial: Argentina se enfrentará a España este martes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas (horario argentino), en un choque que promete alto voltaje y que medirá las aspiraciones de ambos seleccionados en lo más alto de la tabla.