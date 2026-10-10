    • 10 de octubre de 2026 - 18:35

    Las Águilas juegan la gran final del Mundial de hockey ante España

    El seleccionado femenino busca consagrarse campeón del mundo en los World Skate Games 2026 en Asunción, Paraguay. San Juan palpita una noche decisiva a partir de las 20 horas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este sábado es un día trascendental para el deporte sanjuanino y argentino. La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines, Las Águilas, disputará la gran final del Campeonato Mundial frente a su par de España, en el marco de los World Skate Games 2026 que se celebran en Asunción, Paraguay.

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    El crucial encuentro definitorio está programado para las 20:00 horas (hora de Argentina) y promete una verdadera batalla deportiva entre las dos máximas potencias del hockey sobre patines mundial.

    Un clásico del hockey mundial por la gloria máxima

    Las Águilas, con una fuerte presencia y columna vertebral de jugadoras formadas en el hockey sanjuanino, buscarán subirse a lo más alto del podio internacional y sumar una nueva estrella a su valioso historial deportivo.

    Del otro lado estará la selección de España, rival histórico y protagonista de memorables definiciones mundialistas. Ambos planteles llegan en un altísimo nivel técnico, lo que garantiza una final vibrante y de pronóstico reservado que mantendrá en vilo a los apasionados de la disciplina en la provincia.

    Detalles del partido

    Competencia: Final del Mundial Femenino de Hockey sobre Patines (World Skate Games 2026).

    Rival: España vs. Argentina (Las Águilas).

    Sede: Asunción, Paraguay.

    Hora: 20:00 hs (Argentina).

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