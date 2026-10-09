Las Águilas no le dieron opciones a Italia y vuelven a jugar una final del mundo

Con un trabajo colectivo sólido y dos goles de Gimena Gómez, Argentina goleó 4-0 en la semifinal.

Finalistas. Las Aguilas no dejaron pasar su momento y golearon a Italia para definir la Copa del Mundo.

Argentina fue superior de principio a fin. Italia planteó el partido de la única manera que encontró para competir, bien cerrada en su zona defensiva, confiando en el trabajo de su arquera y buscando alguna salida de contra. El plan le duró poco. A los 4 minutos Julieta Fernández abrió el marcador y a los 11 Gimena Gómez estiró la ventaja para el 2-0 del descanso.

En el complemento el equipo de Darío Giuliani no aflojó. Adriana Soto, figura del partido, firmó el 3-0 con una gran maniobra personal a los 7 minutos, y Gimena Gómez cerró la cuenta a los 12 con su segundo gol de la noche.

Los goles:1-0 Julieta Fernández 4'; PT 2-0 Gimena Gómez 11'; PT 3-0 Adriana Soto 7'; ST 4-0 Gimena Gómez 12' ST.

Italia viene creciendo en los últimos Mundiales y achicando diferencias, pero la semifinal volvió a mostrar que todavía está un escalón por debajo de las potencias. Argentina, sin necesidad de brillar, se apoyó en un gran trabajo colectivo y cumplió el objetivo de pararse otra vez en una final, con la valla invicta por segundo partido consecutivo.