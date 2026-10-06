Las fotos de los famosos en el último partido de Messi en la Selección Argentina

Este martes es el último partido de Lionel Messi en la Selección argentina . La albiceleste se enfrenta a Benín y ni los famosos quisieron quedarse afuera de la despedida del Diez.

Minuto 10 y ovación histórica: el emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida

La última arenga de Messi: qué les dijo a sus compañeros antes de su despedida

La que se robó todas las miradas desde que llegó al Monumental fue Antonela Roccuzzo , esposa del capitán, que se la vio en el palco junto a Thiago, Mateo y Ciro , sus hijos. A su lado estaba Celia , la mamá del astro.

Pampita hizo lo propio con sus hijos Beltrán y Benicio , fanáticos del fútbol y del genio rosarino.

También dijeron presente Luciana Salazar y su hija Matilda , fieles seguidoras de la Scaloneta y del mejor futbolista de la historia.

También se lo vio a Pablito Lescano , quien tocó con Damas Gratis en la previa del partido, animando a la gente en la tribuna.

Uno de los fanáticos más pequeños de Leo Messi es Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, que también dijo presente en el último partido. Vale recordar que el nene pudo conocer a su ídolo hace un año, durante una fecha FIFA.

Marixa Balli fue otra de las presentes en el estadio de River Plate. La Cachaca fue a cubrir el partido para Telefe, señal en la que trabaja.

Sabrina Garciarena, Germán Paoloski y sus hijos están en el Monumental para ver el último baile del Diez. El periodista es fanático de River Plate. así que tuvo el privilegio de disfrutar de Messi en el estadio del club de sus amores.

La ex Gran Hermano Zoe Bogach cumplió su sueño de ver el último partido de La Pulga con la camiseta albiceleste. En sus redes sociales, compartió un video desde la tribuna, que decidió acompañar con la canción “Cae el sol”, de Airbag.

En el minuto 10, cuando el partido se detuvo para que lo aplaudan a Messi, la televisación ponchó a Guillermo Coppola, histórico representante de Diego Armando Maradona.

También estuvo presente Charly García con la camiseta de la selección.