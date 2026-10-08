Las juveniles de Universitario clasificaron al Final Four del Torneo Cuyano de Menores

Balance positivo para el primer tramo del regional para los Universitarios que se metieron en el cuadro final.

Futuro. Universitario ratificó el fruto de su trabajo en Inferiores con la clasificación al Final Four del Cuyano.

Tras la disputa de la última fecha, las cuatro divisiones juveniles de Universitario de San Juan avanzaron a la instancia decisiva del Regional Cuyano de Menores. M15, M16 y M17 competirán por la Copa Oro, mientras que M19 disputará la Copa Plata.

Las juveniles de Universitario Rugby & Hockey Club ratificaron su buen presente en el Regional Cuyano de Menores. Las cuatro categorías lograron la clasificación al Final Four del certamen que reúne a equipos de San Juan, Mendoza y San Luis.

La “U” tendrá triple presencia en la definición de la Copa Oro. M15, M16 y M17 quedaron entre los cuatro mejores de sus respectivas categorías y buscarán el título en la instancia final. Por su parte, M19 también avanzó a la siguiente fase y competirá por la Copa Plata.

La clasificación prolonga una temporada de buenos resultados para las divisiones juveniles del club. Las cuatro categorías habían conseguido un lugar en la Copa Oro al comienzo de la edición 2026 y mantuvieron un nivel competitivo durante las diferentes etapas del Regional Cuyano.