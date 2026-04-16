Lionel Messi compró un club de fútbol en España: UE Cornella juega en la quinta categoría

Lionel Messi formalizó la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà , club de Cataluña, que compite en la Tercera RFEF . La institución se destaca por tener una voluntad estratégica de impulsar el desarrollo del fútbol y la capacitación de jóvenes en la ciudad.

“ ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo dueño de UECornellà! ”, escribió la institución en su cuenta de X (antes Twitter) oficial. El club cuenta con un estadio llamado Estadio Nou Municipal de Cornellà que tiene una capacidad para 1500 personas . Al mismo tiempo, su predio cuenta con una cancha de fútbol de once y dos anexos de fútbol siete. Además, en las instalaciones existe un área específica para el entrenamiento de porteros. Según informa el club catalán, todos los campos son de césped artificial de nueva generación.

Fundada en 1951, la UE Cornellà es considerada una de las instituciones de mayor tradición en el fútbol de Cataluña y de ámbito nacional . A lo largo de su trayectoria, la entidad se destacó por su trabajo en las categorías inferiores y su sostenido papel como referente en la formación de futbolistas que luego han alcanzado las principales ligas y selecciones internacionales.

En la temporada 2014/15 se enfrentó al Real Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey , en uno de los partidos más importantes de su historia. Del 2020 al 2024 participó en la Primera RFEF (Tercera División en la pirámide del fútbol español), la máxima categoría que alcanzó a lo largo de toda su trayectoria.

En el comunicado oficial del club, que puntualizó en que el rosarino se convirtió en nuevo “propietario” , destacaron los futbolistas que salieron de la institución. Entre ellos figuran David Raya , actual arquero del Arsenal y de la selección de España; Jordi Alba, ex compañero de Messi en el Barcelona y el Inter Miami; Gerard Martín , uno de los defensores emergentes del elenco Blaugrana; Javi Puado , capitán del RCD Espanyol e internacional español; Keita Baldé , referente en el fútbol internacional con Senegal y paso por equipos de las grandes ligas; Aitor Rubial , capitán del Real Betis, además de Ilie Sánchez , campeón de la MLS y doblemente seleccionado para el MLS All-Star.

Esta no es la primera institución en la que Messi participa activamente como propietario. El 27 de mayo de 2025, acompañado por su amigo Luis Suárez, anunció la fundación del Deportivo LSM en Uruguay. El equipo comenzó a competir en la Divisional D y, en su primera participación, logró un histórico ascenso a la Primera División Amateur (C) del país. Antes de comenzar a disputar oficialmente del certamen, el astro argentino y el delantero realizaron una videollamada sorpresa con el plantel.

El proyecto comenzó de la mano del Pistolero, que fundó la primera sede social en 2018 y comenzó con equipos que participaron en categorías infantiles como baby fútbol y en la Liga Universitaria, donde el club ascendió en la primera temporada que disputó en la organización más grande de fútbol amateur que existe en Uruguay. También compite en el Campeonato Uruguayo Sub 14 de fútbol femenino y ahora participará con todos los equipos.

El Deportivo LS ya tiene su Ciudad Deportiva desde 2023 y está ubicada en la Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones. Un predio de primer nivel que cuenta con 8 hectáreas, un mini estadio de césped sintético con capacidad para 1400 espectadores, un mini estadio de fútbol 7 con capacidad para 620 personas, además de otras tres canchas de césped natural en excelente estado y otras prestaciones como gimnasios, pileta, vestuarios y restaurante, entre otras comodidades, según lo publicado en el suplemento deportivo Ovación. El club de Luis Suárez también posee un complejo deportivo con canchas techadas de fútbol, pileta de natación semi-olímpica, buffet, vestuarios y gimnasio de musculación.

Antes de disputar la Copa del Mundo con la selección argentina y mientras afronta un nuevo desafío en la MLS con Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano, Messi oficializó la adquisición de una nueva institución. El UE Cornellá dio un enorme salto en su historia, en un nuevo ciclo se nutre de un pasado ligado a la excelencia en la formación y a la presencia constante en categorías competitivas del fútbol semiprofesional español. El desafío anunciado es orientar esos activos hacia un crecimiento sostenible, como parte de un proyecto a largo plazo.