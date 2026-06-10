Lionel Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial: "Vamos a dejar todo"

El capitán de la Selección volvió a jugar, marcó un gol ante Islandia y expresó sus sensaciones de cara al inicio de la cita internacional

A siete días del estreno de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi renovó la ilusión de los hinchas con un mensaje cargado de optimismo y compromiso. Luego de la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso preparatorio, el capitán de la Selección aseguró que el equipo afrontará el desafío con la misma entrega que lo llevó a conquistar el título en Qatar 2022.

“Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo”, expresó el rosarino al referirse a las expectativas que genera la defensa de la corona mundial. Además, remarcó la ilusión que siente de cara a una nueva Copa del Mundo y destacó las ganas que tenía de volver a jugar tras superar las molestias físicas que lo acompañaron en las últimas semanas.

Messi regresó a la actividad en el amistoso frente a Islandia y dejó señales alentadoras. Ingresó en el segundo tiempo, participó activamente en el juego ofensivo y convirtió un gol de penal en la goleada argentina. Su actuación llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a los hinchas, que esperaban verlo recuperado de cara al debut mundialista.

El capitán también utilizó las redes sociales para compartir su entusiasmo por el comienzo del torneo. Acompañó imágenes del triunfo ante Islandia con un mensaje de unidad dirigido a los fanáticos y al grupo de jugadores, reforzando el clima de expectativa que rodea al seleccionado nacional.