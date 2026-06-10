    • 10 de junio de 2026 - 09:54

    Lionel Messi ilusionó a los hinchas antes del Mundial: "Vamos a dejar todo"

    El capitán de la Selección volvió a jugar, marcó un gol ante Islandia y expresó sus sensaciones de cara al inicio de la cita internacional

    Lionel Messi.

    Lionel Messi.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A siete días del estreno de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi renovó la ilusión de los hinchas con un mensaje cargado de optimismo y compromiso. Luego de la victoria por 3-0 ante Islandia en el último amistoso preparatorio, el capitán de la Selección aseguró que el equipo afrontará el desafío con la misma entrega que lo llevó a conquistar el título en Qatar 2022.

    Leé además

    Daníel Tristán Guðjohnsen saludando a Messi.

    "¿Te acordás quién soy?", el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá
    Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

    Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

    “Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo”, expresó el rosarino al referirse a las expectativas que genera la defensa de la corona mundial. Además, remarcó la ilusión que siente de cara a una nueva Copa del Mundo y destacó las ganas que tenía de volver a jugar tras superar las molestias físicas que lo acompañaron en las últimas semanas.

    Messi regresó a la actividad en el amistoso frente a Islandia y dejó señales alentadoras. Ingresó en el segundo tiempo, participó activamente en el juego ofensivo y convirtió un gol de penal en la goleada argentina. Su actuación llevó tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a los hinchas, que esperaban verlo recuperado de cara al debut mundialista.

    El capitán también utilizó las redes sociales para compartir su entusiasmo por el comienzo del torneo. Acompañó imágenes del triunfo ante Islandia con un mensaje de unidad dirigido a los fanáticos y al grupo de jugadores, reforzando el clima de expectativa que rodea al seleccionado nacional.

    Argentina llegará al Mundial como campeona defensora y con el objetivo de volver a pelear por el título. El debut será frente a Argelia, en un partido que marcará el inicio de una nueva ilusión para la Albiceleste y para una generación que buscará seguir haciendo historia con Messi como gran referente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    lionel scaloni confirmo que lionel messi jugara el amistoso de la seleccion argentina con islandia

    Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará el amistoso de la Selección argentina con Islandia

    mundial 2026: cuanto cuesta vestirse como la seleccion argentina y por que el kit messi ya roza los $800.000

    Mundial 2026: cuánto cuesta vestirse como la Selección Argentina y por qué el "kit Messi" ya roza los $800.000

    La era Scaloni rompió un récord histórico de asistencia en un partido

    La era Scaloni rompió un récord histórico de asistencia en un partido

    lionel scaloni llevo tranquilidad sobre messi, pero no descarto cambios en la lista a una semana del mundial

    Lionel Scaloni llevó tranquilidad sobre Messi, pero no descartó cambios en la lista a una semana del Mundial