Lionel Messi llegó a Ezeiza y se prepara para su despedida histórica con la Selección

La cuenta regresiva hacia el último capítulo de la historia dorada entre Lionel Messi y la camiseta de la Selección Argentina ya está en marcha. Tras el paso del amistoso ante Burkina Faso, el capitán albiceleste comenzó a transitar sus horas más emotivas dentro del combinado nacional, y el encuentro del próximo martes frente a Benín, en el estadio Monumental, consagrará su despedida definitiva de la cancha con la celeste y blanca.

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Con este escenario de profundo significado emocional, el regreso de Messi al predio de Ezeiza que lleva su propio nombre acaparó todas las miradas este domingo.

Proveniente de su residencia en el barrio privado de Funes donde había aterrizado el viernes junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre Celia Cuccittini para descansar y disfrutar en familia, el rosarino viajó este domingo hacia Buenos Aires para sumarse a la práctica vespertina de la Scaloneta.

Poco después de las 18:00, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió las primeras postales de su llegada: sonriente, luciendo lentes oscuros y una campera verde, el astro volvió a pisar el búnker de la Selección para ponerse a disposición del cuerpo técnico.

En la previa del trascendental partido del martes, la agenda del plantel incluyó una exigente sesión de entrenamiento vespertina seguida por una cena compartida en formato de asado en el complejo, un ritual de camaradería que contó con la presencia de su círculo más íntimo de compañeros, entre ellos Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. A la mesa también se sumó Leandro Paredes, quien a pesar de no haber sido convocado por una sanción de la FIFA, dijo presente para acompañar al capitán en su adiós.

Un Monumental repleto de campeones

La despedida del martes tendrá un marco sin precedentes y una carga emotiva única. Según informó la AFA, todos los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 fueron invitados junto a sus familias para presenciar el último baile del 10 con la Selección.

No obstante, la lista de presencias sufrirá algunas bajas lógicas por compromisos con sus clubes: Paulo Dybala y Nahuel Molina ya confirmaron que no podrán viajar debido a que la Roma no autorizó su traslado, mientras que aún resta definir si se concretará la presencia de Alejandro “Papu” Gómez, distanciado del combinado nacional en los últimos tiempos.

Mientras tanto, en las últimas horas, el capitán también hizo tiempo para la gestión fuera de las canchas: mostró en sus redes sociales cómo siguió desde una tablet la categórica goleada por 4-1 del CD Eldense ante Oviedo en la Segunda División de España, club del cual se convirtió recientemente en propietario.

Ahora, todos los cañones apuntan al Monumental. El martes, el fútbol argentino se preparará para cerrar una era irrepetible de la mano del mejor jugador del planeta.