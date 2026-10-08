Lionel Messi volvió a los entrenamientos con el Inter Miami tras su despedida en la selección

Luego de ponerle punto final a su histórica etapa con la Selección Argentina en una noche inolvidable en el Monumental, el astro rosarino se reintegró a las prácticas de su club. Cuándo es su próximo partido en la MLS y cómo llega el equipo del "Kily" González.

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Tras el histórico encuentro frente a Benín que marcó su retiro definitivo de la Selección Argentina ante un estadio Monumental repleto que lo ovacionó durante más de 90 minutos, Lionel Messi ya cambió el chip. El astro argentino regresó a Estados Unidos y retomó los entrenamientos con el Inter Miami para encarar el tramo decisivo de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

A través de un video difundido por las redes oficiales de las "Garzas", se pudo ver al capitán con una sonrisa en el predio del club, participando de los clásicos trabajos de recuperación de pelota (el famoso "loco"). En las imágenes se lo vio rodeado de su círculo de confianza, compartiendo la práctica junto al uruguayo Luis Suárez, Rodrigo De Paul y el resto del plantel.

El equipo completó la jornada matutina bajo las directivas de su nuevo entrenador, Cristian "Kily" González, enfocados en la puesta a punto para el sprint final del semestre donde buscarán consagrarse nuevamente en el certamen estadounidense.

Con su etapa en la "Albiceleste" concluida, los fanáticos ahora tienen un único escenario para seguir disfrutando del "10" en una cancha: los partidos del Inter Miami en la fase final de la fase regular de la MLS 2026.

El próximo compromiso de las "Garzas" será este sábado 10 de octubre a las 20:30 horas, cuando reciban al D.C. United en el Nu Stadium por la vigesimoséptima fecha del torneo.

Actualmente, el equipo de Florida necesita sumar de a tres para acortar distancias en la tabla de posiciones. El Inter Miami marcha tercero en la Conferencia Este con 46 puntos, ubicándose a 14 unidades del único líder, Nashville.

Un partido con iniciativas solidarias y shows

El duelo de este sábado no solo tendrá el atractivo del regreso de Messi a las canchas tras su retiro internacional, sino que el club preparó un evento especial.

Habrá shows musicales en la previa y durante el entretiempo. Además, en el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, el Inter Miami CF llevará adelante una iniciativa solidaria que incluirá la donación de entradas y un homenaje especial tanto a pacientes como al personal médico de uno de los socios fundadores de la institución.