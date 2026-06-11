Lionel Scaloni definió que Marcos Senesi reemplazará al lesionado Balerdi en la Selección argentina

Marcos Senesi se sumará a la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El defensor de 29 años fue elegido este jueves por el técnico Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi.

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El flamante refuerzo del Tottenham inglés se incorporará a la concentración del plantel nacional en Kansas, Estados Unidos, durante las próximas horas para sumarse a la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia.

Senesi, central zurdo surgido de San Lorenzo y nacido en Concordia, Entre Ríos, tuvo una gran temporada con el Bournemouth inglés y era uno de los futbolistas que habían quedado en las puertas de la convocatoria cuando se anunciaron los 26 nombres.

Con la participación de Ardiles, así fue la presentación de Senesi en el TottenhamCon la participación de Ardiles, así fue la presentación de Senesi en el Tottenham

Con 39 partidos contando todas las competiciones, Senesi fue una pieza clave en un Bournemouth que consiguió una histórica clasificación a la Europa League. A su entrenador, Andoni Iraola, le sirvió para firmar por el Liverpool y al propio zaguero argentino para sumarse a un Tottenham que viene de capa caída tras haber peleado el descenso.

Fue convocado por primera vez a la Selección Argentina de cara a la Finalíssima del 2022, con la curiosidad de que para esa fecha FIFA también fue citado por Italia, rival al que derrotó el conjunto de Scaloni en Wembley. Debutó a los pocos días en un amistoso ante Estonia y desde entonces sumó otros partidos, aunque ninguno oficial. Disputó 90 minutos en la victoria por 1 a 0 ante Venezuela del 10 de octubre del año pasado y el último fue ante Mauritania en La Bombonera el pasado 27 de marzo.

Con su llegada, la lista de la Albiceleste contará con tres centrales que suelen jugar por izquierda -Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y él-, además de Facundo Medina, que en el Olympique de Marsella se desempeña así, aunque fue citado como alternativa de Nicolás Tagliafico en el lateral. Por obligación de la FIFA deberá portar el número 2, el que originalmente se le había designado a Leonardo Balerdi.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

1. Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

12. Juan Musso (Atlético de Madrid)

23. Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores

2. Leonardo Balerdi (Tottenham)

3. Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

4. Gonzalo Montiel (River)

6. Lisandro Martínez (Manchester United)

13. Cristian Romero (Tottenham)

19. Nicolás Otamendi (Benfica)

25. Facundo Medina (Olympique de Marsella)

26. Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

5. Leandro Paredes (Boca)

7. Rodrigo De Paul (Inter Miami)

8. Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

11. Giovani Lo Celso (Real Betis)

14. Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

20. Alexis Mac Allister (Liverpool)

24. Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros

9. Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

10. Lionel Messi (Inter Miami)

15. Nicolás González (Atlético de Madrid)

16. Thiago Almada (Atlético de Madrid)

17. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

18. Nicolás Paz (Como)

21. José Manuel López (Palmeiras)

22. Lautaro Martínez (Inter)