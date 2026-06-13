Los goles de la derrota de San Martín de San Juan en Jujuy

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El gol de San Martín para el 1-0
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GOOOOOOOL DE SAN MARTIN DE SAN JUAN— PRODEBARDO.com (@PRODEBARDO) June 14, 2026
Con este gol del goleador Nazareno Funez, el santo está dando el batacazo en Jujuy#GimnasiaJ 0-1 #SanMartinSJpic.twitter.com/ABUZib3vlT
El gol de Gimnasia de Jujuy para el empate
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GOOOOOL DE GIMNASIA DE JUJUY— PRODEBARDO.com (@PRODEBARDO) June 14, 2026
Con este pedazo de gol que ya compite para ser el mejor del torneo, Octavio Bianchi empata el partido#GimnasiaJ 1-1 #SanMartinSJpic.twitter.com/AdNEphvzhX