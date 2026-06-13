    • 13 de junio de 2026 - 22:00

    Los goles de la derrota de San Martín de San Juan en Jujuy

    El Verdinegro perdió por 2-1 ante Gimnasia tras haber estado en ventaja en el Norte argentino.

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    El gol de San Martín para el 1-0

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