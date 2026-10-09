Los pibes del Sub 19 de Argentina cayeron de pie ante España y se despiden con la frente en alto

Fue una semifinal de alto nivel, muy pareja de principio a fin. España, campeona vigente, hizo valer el orden y la solidez de su defensa, y encontró en su arquero a una de las figuras de la noche. Cada vez que Argentina logró pisar el área, apareció una atajada o un cierre a tiempo para sostener la ventaja mínima.
Los pibes del equipo de Esteban Avalos dejaron una gran imagen. Mostraron una enorme recuperación anímica y hockeyística respecto del 6-1 sufrido ante el mismo rival en la fase de grupos, y durante gran parte del partido le discutieron la pelota y el resultado a España. Recién en el tramo final aparecieron algunos altibajos, y el campeón no perdonó.
Argentina ante España en Asunción Fase de grupos: 1-6 y Semifinal 2-3.
España jugará la final del Mundial Sub-19. Argentina, con el capitán Nicolás Alonzo como referencia, tendrá la oportunidad de cerrar el torneo en el podio en el partido por el tercer puesto.
Más allá del resultado, el torneo deja una tarea por delante. Habrá que seguir trabajando y fortaleciendo las bases del hockey argentino para que sigan apareciendo los talentos a los que el país tiene acostumbrado al mundo.