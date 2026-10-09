Los pibes del Sub 19 de Argentina cayeron de pie ante España y se despiden con la frente en alto

España ganó 3-2 una semifinal muy pareja, sostenida por su defensa y su arquero. Argentina mostró una gran recuperación y dejó una muy buena imagen.

Derrota. Argentina no pudo contra el campeón y se quedó en la puerta de otra final en el Sub 19.

Fue una semifinal de alto nivel, muy pareja de principio a fin. España, campeona vigente, hizo valer el orden y la solidez de su defensa, y encontró en su arquero a una de las figuras de la noche. Cada vez que Argentina logró pisar el área, apareció una atajada o un cierre a tiempo para sostener la ventaja mínima.

Los pibes del equipo de Esteban Avalos dejaron una gran imagen. Mostraron una enorme recuperación anímica y hockeyística respecto del 6-1 sufrido ante el mismo rival en la fase de grupos, y durante gran parte del partido le discutieron la pelota y el resultado a España. Recién en el tramo final aparecieron algunos altibajos, y el campeón no perdonó.

Argentina ante España en Asunción Fase de grupos: 1-6 y Semifinal 2-3.

España jugará la final del Mundial Sub-19. Argentina, con el capitán Nicolás Alonzo como referencia, tendrá la oportunidad de cerrar el torneo en el podio en el partido por el tercer puesto.