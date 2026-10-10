    • 10 de octubre de 2026 - 16:27

    Los pibes se despidieron con una sonrisa y el bronce colgado del cuello

    Argentina le ganó 6-4 a Italia en el partido por el tercer puesto y cerró el Mundial Sub-19 con una muy buena imagen.

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    Diario de Cuyo | Alfred Bridge
    Por Alfred Bridge

    La Selección argentina Sub-19 cerró su paso por los World Skate Games Asunción 2026 de la mejor manera. En el partido por el tercer puesto venció 6-4 a Italia y se colgó la medalla de bronce, un premio a la regularidad de un grupo que fue de menor a mayor durante todo el torneo.

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    Ante un rival que ya conocía, con el que había empatado 2-2 en la fase de grupos, el equipo de Esteban Avalos mostró su mejor versión. Hubo intensidad, juego colectivo y contundencia en el área para sacar diferencias en un partido abierto y de muchos goles. Fue la confirmación de lo que se había visto en la semifinal ante España, donde los pibes dejaron una gran imagen pese a la derrota.

    Con el capitán Nicolás Alonzo como referencia, el plantel se va de Paraguay con la frente en alto. Argentina vuelve a subirse al podio del Mundial Sub-19, como en Novara 2024, y confirma que sigue entre las selecciones que marcan el camino en la categoría.

    El bronce no es un punto de llegada. Es una base para seguir trabajando y fortaleciendo el hockey formativo argentino, para que sigan apareciendo los talentos que el país viene aportando al hockey mundial.

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