Luego del fuerte golpe que sufrió "Dibu" Martínez, cuál es el estado del arquero

Según TyC Sports, la tomografía de cráneo dio bien y cuello y espalda están ilesos, pero el arquero del Chelsea quedará bajo observación. La Selección tiene dos amistosos en noviembre y se sigue de cerca su evolución.

La preocupación por Emiliano “Dibu” Martínez crece tras el impactante choque de cabezas que sufrió con Jarrad Branthwaite, defensor del Everton, durante el partido de Chelsea. El arquero permaneció unos 10 minutos tendido en el campo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, en medio de la conmoción del público.

Las últimas novedades llegaron a través de TyC Sports: el jugador está consciente y ya fue sometido a distintos estudios. Los resultados de la tomografía de cabeza fueron normales, y tanto la espalda como el cuello no presentan daños. Sin embargo, el golpe le provocó una lesión ósea en la mandíbula, por lo que deberá ser operado y permanecerá bajo observación médica. Hasta el momento, el Chelsea no emitió ningún comunicado oficial.

Después del partido, el entrenador Xabi Alonso había dado un primer panorama más cauteloso: explicó que, hasta donde sabía, el arquero salió consciente del estadio y se hacía pruebas preventivas en el hospital. El técnico evitó adelantar un diagnóstico y aclaró que esa era toda la información que tenía en ese momento.

La situación generó alarma en el club inglés y también en la Selección argentina, que tiene programados dos amistosos en noviembre: el 13 frente a Uruguay y el 17 ante Costa Rica. Por eso, la recuperación del arquero, de 34 años y una de las figuras del seleccionado, será seguida de cerca. Por ahora no hay confirmación sobre cuánto tiempo estará inactivo ni si podrá llegar a esos compromisos.