Mala noticia para la Selección: Lautaro Martínez se lesionó y estará al menos tres semanas afuera

Una mala noticia encendió las alarmas en la Selección Argentina. Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y deberá permanecer al menos tres semanas alejado de las canchas , justo cuando falta menos de un mes para la próxima ventana internacional del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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El Inter de Milán confirmó este jueves que el delantero padece una distensión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda , luego de someterse a estudios clínicos e instrumentales en el Instituto Humanitas de Rozzano. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución, aunque las primeras estimaciones lo dejan fuera de competencia durante varias semanas.

La lesión apareció después del partido del martes por la Champions League, en el que Lautaro había sido uno de los grandes protagonistas pese a la derrota del Inter por 4-3 ante Brujas . El argentino convirtió dos goles, pero posteriormente presentó la molestia que derivó en los estudios médicos y en la confirmación del problema muscular.

La ausencia llega en un momento especialmente complicado para el conjunto italiano. Lautaro quedará afuera del próximo partido ante Bologna y tampoco podrá disputar el encuentro de Champions frente a Shakhtar Donetsk, mientras que su presencia en los compromisos posteriores aparece seriamente comprometida.

Según las primeras proyecciones, el delantero podría perderse hasta siete encuentros , entre ellos los partidos de Serie A frente a Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan y Como, además de los cruces europeos contra Shakhtar Donetsk y Feyenoord. El clásico de Milán, programado para el 31 de octubre , aparece entre los compromisos que difícilmente pueda disputar.

La baja representa un golpe importante para el Inter, ya que el delantero argentino venía atravesando un destacado inicio de temporada. En la Serie A había convertido cuatro goles en cinco partidos y mantiene un rol central dentro del esquema ofensivo del conjunto italiano.

La Selección Argentina también sigue de cerca su recuperación

La preocupación se extiende ahora al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, debido a que la próxima Fecha FIFA comenzará durante la segunda semana de noviembre. Si la recuperación demanda más tiempo del previsto, Lautaro podría quedarse afuera de los próximos compromisos de la Albiceleste.

El escenario dependerá de cómo responda durante las próximas semanas. Aunque una recuperación cercana a las tres semanas todavía podría permitirle llegar con lo justo a la convocatoria, en Italia ya advierten que el regreso podría demorarse hasta después de la ventana internacional si el cuerpo médico decide no acelerar los plazos.

Para Scaloni se trata de una baja sensible en plena preparación del próximo ciclo de amistosos. Lautaro continúa siendo una de las principales referencias ofensivas de Argentina y su situación física será seguida diariamente antes de definir la lista de futbolistas convocados.