Marcha atrás de la FIFA: permitirá preguntas en español en todas las ruedas de prensa del Mundial

La FIFA decidió rectificar su postura inicial y habilitar el uso del español en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026, luego de la polémica que se generó en los primeros días del torneo por las restricciones lingüísticas impuestas a periodistas y futbolistas.

La medida llega tras varias situaciones que encendieron la controversia: en distintos encuentros, reporteros hispanohablantes denunciaron que no se les permitía formular preguntas en español por falta de interpretación simultánea, lo que obligaba a utilizar el inglés o los idiomas oficiales de cada selección participante. El tema tomó mayor repercusión considerando que el torneo se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, con una fuerte presencia del público hispanohablante.

Un periodista mexicano quería preguntar en español y NO SE LO PERMITÍAN, pero Hakimi se metió e insistió en que lo dejen. “Dejalo preguntar en español, yo entiendo”. pic.twitter.com/Hqn5F6v1AT https://t.co/wo0OvnBaTC

Según lo informado, la FIFA incorporará el español como idioma habilitado dentro de su sistema de traducción oficial para ruedas de prensa , lo que permitirá que jugadores, entrenadores y periodistas puedan comunicarse sin las limitaciones previas. La decisión busca ordenar el esquema multilingüe del torneo y evitar nuevos episodios de confusión en zonas mixtas y conferencias oficiales.

A Vinícius Júnior tampoco le dejaron contestar en español. Es ridículo y un desprecio a un idioma prácticamente universal. https://t.co/z7G2fM8VJy pic.twitter.com/CAK1IX3Tfi

La polémica había crecido rápidamente en medios internacionales y redes sociales, con críticas hacia el organismo por una supuesta contradicción entre su discurso de inclusión y la restricción práctica del idioma español, uno de los más hablados del mundo y clave en uno de los países anfitriones como México.

Con este cambio, la organización intenta bajar la tensión y normalizar la cobertura mediática en uno de los primeros focos de conflicto extradeportivo del Mundial.