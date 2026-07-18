María Becerra cantará el Himno Nacional en la final entre Argentina y España

A pocas horas de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, se confirmó que María Becerra será la encargada de entonar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. La artista se presentará en el MetLife Stadium de Nueva York, donde miles de hinchas argentinos ya palpitan una jornada histórica.

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La confirmación llegó luego de varios días de especulaciones, impulsadas por una sorpresiva modificación en la agenda internacional de la cantante. Este sábado, Becerra tenía previsto actuar en el Festival Bigsound de Pontevedra, en España, pero adelantó el horario de su show dos horas y media, un movimiento que alimentó las versiones sobre su presencia en la final.

Finalmente, desde la transmisión oficial de la TV Pública se ratificó que la intérprete de "La Nena de Argentina" será quien interprete el himno antes del inicio del partido frente al seleccionado español.

Los organizadores del festival español informaron durante la jornada que, "por motivos de agenda", el recital de María Becerra comenzaría antes de lo previsto. Esa decisión generó todo tipo de especulaciones debido a la cercanía entre el evento y la final del Mundial.

Con la confirmación oficial, quedó claro que el cambio respondió a la posibilidad de viajar a Estados Unidos para formar parte de uno de los momentos más importantes de la ceremonia previa al encuentro.

Una artista con el respaldo de Messi

María Becerra mantiene una buena relación con varios integrantes de la Selección Argentina. En 2024 compartió un encuentro con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante una fiesta Bresh realizada en Miami, donde la cantante recordó el gesto del capitán argentino al regresar para despedirse de una moza que los había atendido.

La artista también expresó en distintas oportunidades su admiración por la Selección y el orgullo que representa cantar para el país.

Otros nombres que sonaban para interpretar el himno

En los días previos también habían surgido otros artistas como posibles encargados de interpretar el Himno Nacional. Entre ellos aparecieron Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

Incluso, Soledad había reconocido que cantar el himno para la Selección representa "un gran honor", aunque evitó confirmar si había recibido una invitación para participar de la ceremonia.

Finalmente, la responsabilidad recaerá sobre María Becerra, quien tendrá a su cargo uno de los momentos más emotivos de la previa de una final que mantiene en vilo a millones de argentinos.