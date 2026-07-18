Ni la lluvia frenó el banderazo argentino: miles de hinchas coparon Times Square antes de la final

La pasión argentina volvió a hacerse sentir en Estados Unidos. A horas de la final del Mundial 2026 frente a España, miles de hinchas protagonizaron un multitudinario banderazo en Times Square, donde el celeste y blanco tiñó uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York. Ni la lluvia logró apagar el fervor de los fanáticos, que coparon las calles para brindar un último aliento a la Selección de Lionel Scaloni.

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Desde temprano comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y simpatizantes con camisetas, banderas, bombos y cánticos que transformaron el centro de Manhattan en una verdadera fiesta argentina. Con el correr de las horas, la convocatoria desbordó la capacidad del lugar y obligó a desplegar un importante operativo de seguridad.

La magnitud del banderazo obligó a las autoridades a vallar gran parte del perímetro y restringir los accesos para evitar una mayor concentración de personas. En varios sectores, la Policía solo permitió la salida de los asistentes debido a la gran cantidad de hinchas que seguían llegando.

Pasadas las 18.30, ingresar al centro de la concentración era prácticamente imposible. Incluso cuando comenzó a llover sobre Manhattan, la mayoría de los fanáticos permaneció en el lugar cantando por la Selección y alentando de cara al partido decisivo.

Los clásicos cánticos dedicados a Lionel Messi, Diego Maradona y la Scaloneta dominaron la tarde. El pedido de "la cuarta" fue el grito más repetido por una multitud que sueña con un nuevo título mundial para Argentina.

Una marea argentina en Nueva York

Según los cronistas presentes, la presencia argentina fue ampliamente superior a la española durante la concentración. Se estima que alrededor del 80% de los asistentes lucían los colores albicelestes, mientras que los simpatizantes españoles representaban una minoría.

El banderazo fue apenas una muestra de la gran cantidad de argentinos que ya se encuentran en Nueva York. Mientras miles participaron de la convocatoria en Times Square, otros aprovecharon la jornada para recorrer los principales atractivos turísticos de la ciudad, como la Quinta Avenida, Central Park o distintos restaurantes de Manhattan.

Conseguir una entrada sigue siendo casi imposible

El entusiasmo por la final también se refleja en el mercado de entradas. A pocas horas del partido, la reventa continúa ofreciendo localidades a precios récord.

Los tickets más económicos rondan los 9.000 dólares, mientras que en plataformas de reventa los valores parten desde los 9.500 dólares. En tanto, en el sitio oficial de la FIFA únicamente permanecen disponibles paquetes Hospitality (VIP), con precios cercanos a los 34.500 dólares.

Durante el propio banderazo fue común ver hinchas levantando carteles con la leyenda "Compro tickets", con la esperanza de conseguir una entrada de último momento para presenciar la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium.