Marruecos vence a Escocia desde el arranque 1-0 en el Mundial 2026

Los “Tartan Boys” y los “Leones del Atlas” jugarán en Boston en uno de los partidos claves de la zona que comparten junto a Brasil y Haití.

Marruecos y Escocia se enfrentan este viernes 19 de junio en Boston, Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026, una zona que quedó más abierta de lo esperado después del empate 1-1 entre los marroquíes y los brasileños. Los goles llegaron por medio de Ismail Salibari al minuto 21 para el cuadro africano, mientras que Vinicius Júnior empató el juego al 32.

Por su parte, Escocia llega como líder con tres puntos tras vencer a Haití con el gol del delantero John McGinn al minuto 28, en Boston, y tiene la posibilidad de acercarse a una clasificación inédita a eliminatorias, mientras que Marruecos busca confirmar las buenas sensaciones que dejó ante la Canarinha. “Somos ambiciosos y tenemos fútbol”, expresó el entrenador marroquí Mohamed Ouahbi, consultado por EFE tras el empate frente al equipo brasileño.

El resultado de Marruecos ante Brasil no fue una sorpresa menor. “Los Leones del Atlas” son campeones de África en forma administrativa y vienen de ser semifinalistas en Catar 2022, donde ganaron un grupo exigente con Bélgica, Croacia y Canadá, invictos y con siete puntos. Ante Escocia, el equipo africano intentará encaminar su clasificación apoyado en figuras como Bono, Brahim Díaz, Achraf Hakimi e Ismael Saibari, autor del gol contra Brasil y nacido en Terrassa. En ese debut, además, Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección en jugar un partido mundialista con once futbolistas nacidos en el extranjero.

Escocia, que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años, busca superar por primera vez la fase de grupos. Aunque el equipo de Steve Clarke, liderado por Scott McTominay, no mostró su mejor versión ante Haití, consiguió su primera victoria mundialista en 36 años y llega con ventaja a este duelo clave.

El único antecedente entre ambas selecciones fue en Francia 1998, cuando Marruecos goleó 3-0 a Escocia, aunque las dos quedaron eliminadas en la fase de grupos.