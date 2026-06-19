    • 19 de junio de 2026 - 10:26

    Agenda del Mundial 2026: partidos de este viernes 19 de junio

    La segunda fecha de los grupos C y D continuará este viernes con cuatro encuentros.

    El estadio de Filadelfia será el escenario para el encuentro de Brasil y Haití en el Mundial 2026. (Foto: gentileza)

    El estadio de Filadelfia será el escenario para el encuentro de Brasil y Haití en el Mundial 2026. (Foto: gentileza)

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 seguirá este viernes 19 de junio con una jornada cargada de acción que incluirá cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos C y D. Varias selecciones tendrán la posibilidad de acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que otras están obligadas a sumar para no complicar sus aspiraciones.

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    La actividad comenzará a las 16:00 (hora argentina) con el duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle. Ambos equipos llegan tras ganar en su presentación y buscarán quedar como líderes del Grupo D.

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    Más tarde, desde las 19:00, Escocia enfrentará a Marruecos en Boston. Los africanos necesitan un triunfo para acomodarse en la zona luego del empate conseguido frente a Brasil en la primera fecha.

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    Uno de los encuentros más esperados del día será el que protagonizarán Brasil y Haití, desde las 21:30 en Filadelfia. El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti está obligado a conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo después de haber igualado con Marruecos en el debut.

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    La jornada se cerrará a la medianoche con el cruce entre Turquía y Paraguay, un partido clave para ambos equipos en el Grupo D, ya que buscarán recuperarse tras sus respectivos tropiezos en la primera fecha.

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    Los partidos del viernes 19 de junio

    16:00 | Estados Unidos vs. Australia

    19:00 | Escocia vs. Marruecos

    21:30 | Brasil vs. Haití

    00:00 | Turquía vs. Paraguay (sábado 20)

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