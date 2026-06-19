Agenda del Mundial 2026: partidos de este viernes 19 de junio

El Mundial 2026 seguirá este viernes 19 de junio con una jornada cargada de acción que incluirá cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha de los grupos C y D. Varias selecciones tendrán la posibilidad de acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que otras están obligadas a sumar para no complicar sus aspiraciones.

La agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy y a qué hora

La actividad comenzará a las 16:00 (hora argentina) con el duelo entre Estados Unidos y Australia en Seattle. Ambos equipos llegan tras ganar en su presentación y buscarán quedar como líderes del Grupo D.

Más tarde, desde las 19:00, Escocia enfrentará a Marruecos en Boston . Los africanos necesitan un triunfo para acomodarse en la zona luego del empate conseguido frente a Brasil en la primera fecha.

Uno de los encuentros más esperados del día será el que protagonizarán Brasil y Haití, desde las 21:30 en Filadelfia. El seleccionado dirigido por Carlo Ancelotti está obligado a conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo después de haber igualado con Marruecos en el debut.

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La jornada se cerrará a la medianoche con el cruce entre Turquía y Paraguay, un partido clave para ambos equipos en el Grupo D, ya que buscarán recuperarse tras sus respectivos tropiezos en la primera fecha.

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Los partidos del viernes 19 de junio

16:00 | Estados Unidos vs. Australia

19:00 | Escocia vs. Marruecos

21:30 | Brasil vs. Haití

00:00 | Turquía vs. Paraguay (sábado 20)