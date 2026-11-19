Pasaron las ansias del viaje, las expectativas por una nueva capacitación —esta vez a casi veinte mil kilómetros de su San Juan—, la satisfacción por recibir una nominación internacional y la emoción de saber, justo antes de partir, que en Buenos Aires la esperaba otro importante reconocimiento. Melisa Mulet viajó a Filipinas para participar en capacitaciones de artes marciales y recibir una nominación al Salón de la Fama de Tang Soo Do , perteneciente a la World Traditional Tang Soo Do Union.

El encuentro se desarrolló en la isla de Cebú, donde la sanjuanina participó de entrenamientos intensivos, entre ellos en el estilo Nickelstick Balintawak de kali junto al Gran Maestro Nick Elizar.

Sobre la experiencia vivida, Melisa relató: “Es un evento que se iba a hacer en Corea y se pasó para Filipinas, donde tomé capacitaciones y obtuve el primer grado de kali filipino. Allí me encontré con colegas de Chile y de Estados Unidos en una cena de gala donde se me entregó mi nominación como mejor competidora de este año, contando además con la presencia de mi maestro, Patricio Saavedra, y colegas internacionales”.

El traslado demandó tres días de viaje, con escalas en Estados Unidos (Houston y San Francisco) y Manila, antes de instalarse en Cebú. Las once horas de diferencia horaria se hicieron sentir con dolor de cabeza, náuseas y malestar general, por lo que el jet lag la afectó tanto en la ida como en su regreso a la provincia.

Más allá de la exigencia deportiva, Mulet pudo compartir momentos de camaradería y disfrutar de las playas locales. “También fui a dos templos: uno taoísta y el otro, el templo de Leah, que es el templo del amor. Ahí prendí algunos sahumerios, recé por la familia, por la salud, por el trabajo, por los proyectos y por mucha gente que me rodea y me acompaña en esto”, expresó, asegurando que siente haber cumplido con sus objetivos.

Doble distinción

Dos semanas antes de emprender su viaje a Asia, la deportista fue notificada de otra nominación, esta vez al Salón de la Fama de Argentina, en las categorías de trayectoria y competidora. Dado que la ceremonia en Buenos Aires coincidió exactamente con el día en que recibía su distinción en Filipinas, Mulet viajará en los próximos días a Mar del Plata para participar de una cena donde le entregarán formalmente el certificado y las medallas correspondientes.

“La verdad que me explota el corazón, estoy muy contenta. Los profesores de mi escuela de artes marciales también están muy felices porque ellos pueden demostrarles a sus alumnos que se puede llegar”, destacó.

Asimismo, dedicó un especial agradecimiento a su formador y a la comunidad local: “Estoy muy agradecida a mi maestro Patricio Saavedra, que es mi guía y quien me da la posibilidad de seguir avanzando; sin un guía de esta magnitud es imposible llegar a este tipo de lugares. Tengo un maestro que da el ejemplo en todo y yo pretendo hacer lo mismo. También agradezco a la gente de San Juan y al periodismo en general por el apoyo al deportista y por mostrar que hay grandes referentes en la provincia y en la Argentina. Gracias a todas las personas que me siguen y que también me ayudan a brillar”.