Messi recibió un regalo muy especial de Benín antes de su último partido con la Selección

En la previa del partido entre Argentina y Benín, Lionel Messi protagonizó un momento especial durante el tradicional saludo entre los capitanes. Sessi D'Almeida, volante de la selección africana, se acercó al rosarino con varios regalos, entre ellos una pequeña estatuilla que tenía un significado particular.
D'Almeida, jugador del Neftçi PFK de Azerbaiyán, hizo un esfuerzo por hablar en español y le entregó a Messi una carta firmada por todo el plantel, una rosa y la réplica en miniatura del Monumento a la Amazonía, una de las obras más representativas de Benín.
La escultura original se encuentra en Cotonú, la capital económica y ciudad más poblada del país. El monumento homenajea a las Amazonas de Dahomey, conocidas como Agojie, el ejército femenino que durante el siglo XIX defendió el antiguo reino africano y que se convirtió en un símbolo de fuerza, coraje y resistencia.
Pero el regalo tenía un destinatario más allá del propio Messi. La estatuilla fue entregada con un mensaje especial para Antonela Roccuzzo: la figura representa a una guerrera que, según la particular explicación del obsequio, debería ser quien se encargue de “cuidar al Rey”.
La obra original fue inaugurada en 2022, tiene 30 metros de altura, pesa unas 150 toneladas y está revestida en bronce. Fue diseñada por el escultor chino Li Xiangqun y está ubicada frente al palacio presidencial de Benín. Con sus dimensiones, es considerada la segunda estatua más alta de África.
El momento tuvo además otro protagonista. A la fotografía entre Messi y D'Almeida se sumó Steve Mounié, el verdadero capitán de Benín, quien sostenía un buzo de la selección africana, otro de los regalos destinados al argentino.
Mounié, delantero del Augsburgo de Alemania, se encuentra lesionado y viajó especialmente a la Argentina para acompañar a sus compañeros durante este encuentro. El atacante ya conocía a Messi de sus enfrentamientos en el fútbol europeo, cuando el argentino jugaba en el Paris Saint-Germain y Mounié defendía la camiseta del Stade Brestois 29.