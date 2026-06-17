Messi reveló por qué lloró tras su primer gol ante Argelia y confesó qué deportista lo inspira

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista de la Selección argentina. Después de marcar los tres goles en la victoria 3-0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026, el capitán albiceleste habló sobre una de las imágenes más impactantes de la noche: las lágrimas que derramó tras convertir el primer tanto del encuentro.

La prensa mundial se rindió ante Messi tras su exhibición en el debut de Argentina: "Histórico", "eterno" y "brutal"

El rosarino explicó que la emoción estuvo relacionada con situaciones personales que atravesó en los días previos al partido. Según contó, no fueron jornadas sencillas y la descarga llegó en el momento en que pudo celebrar su primer gol en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Más allá de la histórica actuación que lo llevó a firmar su primer hat-trick en un Mundial y a igualar el récord goleador de Miroslav Klose, Messi aseguró que intenta disfrutar cada momento porque entiende que transita la etapa final de una carrera repleta de éxitos.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/BSMINXLJjm

Durante la entrevista también sorprendió al revelar cuál es el deportista que más lo inspira fuera del fútbol. El capitán argentino mencionó al extenista español Rafael Nadal, de quien dijo admirar especialmente su mentalidad competitiva, su capacidad de sacrificio y la manera en que enfrentó las adversidades a lo largo de su carrera.

"Me identifico mucho con él", explicó Messi al referirse a Nadal, luego de haber visto una serie documental sobre la vida del múltiple campeón de Grand Slam. Según señaló, encontró varias similitudes entre la forma en que ambos afrontaron los desafíos que les impuso el paso del tiempo y las exigencias del deporte de alto rendimiento.

A los 38 años, Messi sigue agrandando su leyenda. En Kansas City disputó su partido número 200 con la Selección argentina, se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Mundiales y alcanzó la marca de 16 goles en Copas del Mundo, reafirmando su lugar entre los más grandes de la historia.