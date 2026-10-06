    • 6 de octubre de 2026 - 19:36

    Messi se mostró conmovido en la caravana rumbo al Monumental en su despedida de la Selección

    El micro que trasladó al capitán argentino desde Ezeiza avanzó a paso de hombre rodeado por una multitud de hinchas. Entre lágrimas y muestras de afecto, se vive la previa del último partido del 10 con la Albiceleste.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocas horas de disputar su último encuentro oficial con la camiseta de la selección argentina, Lionel Messi vivió momentos de profunda emoción durante el traslado de la delegación desde el predio de la AFA en Ezeiza —que lleva su nombre— hasta el estadio Monumental. Visiblemente conmovido y con los ojos llorosos, el capitán sintió de cerca el fervor de los fanáticos en una caravana espontánea que alteró la circulación en la zona.

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    La salida del micro generó una masiva concentración de vecinos y automovilistas que, al percatarse del paso del plantel, detuvieron la marcha, bajaron de sus vehículos y se acercaron para filmar, aplaudir y saludar al ídolo.

    Un operativo desbordado por el cariño de la gente

    Ante la magnitud de la concentración popular, el vehículo oficial debió avanzar a velocidad reducida, escoltado de cerca por un operativo de seguridad que intentó ordenar el tránsito ante el desborde de simpatizantes.

    Las escenas rememoraron las históricas movilizaciones que acompañaron al combinado nacional tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. En la previa, la opción de trasladar al plantel en un vehículo descapotable había sido descartada por cuestiones estrictamente logísticas y de seguridad, una precaución validada por el masivo banderazo espontáneo que colapsó el trayecto hacia el barrio de Núñez.

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