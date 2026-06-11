México arrancó el Mundial 2026 con una victoria: venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural

La Copa del Mundo 2026 tuvo este jueves su puntapié inicial en el Estadio Azteca de Ciudad de México , donde el seleccionado anfitrión derrotó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A y desató la fiesta de miles de hinchas que colmaron las tribunas.

México vs Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026: dónde verlo y conocé uno a uno los integrantes de cada selección

Primeros 90 minutos de Mundial con poco en México y nada de Sudáfrica

Impulsado por el apoyo de su público, México mostró desde el comienzo una actitud ofensiva. Apenas a los cuatro minutos, Raúl Jiménez estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate que exigió una gran respuesta del arquero Aubrey Williams.

La insistencia del conjunto dirigido por Javier Aguirre tuvo premio a los ocho minutos. Tras una recuperación de Erik Lira en la mitad de la cancha, consecuencia de una mala salida de Sudáfrica, Julián Quiñones definió entre las piernas de Williams para establecer el 1-0 . De esta manera, se convirtió en el tercer futbolista mexicano en marcar en un partido inaugural de la Copa del Mundo.

Con la ventaja a su favor, el Tri mantuvo el control del juego y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Quiñones estuvo cerca del segundo con un remate que pasó apenas por encima del travesaño, mientras que Jiménez contó con varias oportunidades que encontraron la respuesta del arquero sudafricano.

Sudáfrica también tuvo sus momentos y logró inquietar mediante Lyle Foster y Mbokazi, aunque se encontró con una defensa mexicana sólida y con buenas intervenciones del arquero Raúl Rangel.

En el complemento, el encuentro se inclinó definitivamente para los locales. A los 49 minutos, los africanos sufrieron la expulsión de Sithole por una falta sobre Brian Gutiérrez cuando se encaminaba hacia el arco.

Con un hombre más, México intensificó su dominio y encontró el segundo tanto a los 66 minutos. Roberto Alvarado envió un preciso centro desde la derecha y Raúl Jiménez conectó para marcar un gol clave que significó el 2-0. Además, el delantero alcanzó a Jared Borgetti como el segundo máximo goleador histórico de la selección mexicana.

La situación para Sudáfrica se complicó aún más a los 81 minutos, cuando Zwane vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR por un golpe en la cabeza de un rival, dejando a su equipo con nueve jugadores.

En los minutos finales, México administró la ventaja, aunque también sufrió una expulsión. Ya en tiempo de descuento, César Montes fue expulsado por cortar un contragolpe como último hombre, por lo que el Tri terminó el encuentro con diez futbolistas.

Sin embargo, la diferencia construida durante el partido fue suficiente para asegurar una victoria convincente. Con este triunfo por 2-0, México comenzó de la mejor manera su participación en el Mundial 2026 y sumó sus primeros tres puntos ante una Sudáfrica que luchó, pero no pudo sostener el ritmo del conjunto anfitrión.