Minuto 10 y ovación histórica: el emotivo homenaje a Lionel Messi en su despedida

En medio del amistoso ante Benín, el partido se detuvo para rendirle tributo al capitán de la Selección. Desde su familia en el palco hasta las autoridades de la AFA y Conmebol se sumaron al reconocimiento. Mira el vídeo.

El Estadio Monumental fue escenario este martes de una noche cargada de emociones profundas durante la gran despedida de Lionel Messi de la selección argentina. Tras un recibimiento multitudinario en las calles y un show previo con fuegos artificiales y luces, el momento cumbre llegó con el silbato y el transcurso del encuentro amistoso frente a Benín.

Cuando el reloj marcó el minuto 10, en clara referencia al emblemático dorsal que inmortalizó el rosarino, la pelota se detuvo. Tal como había planificado la organización del evento, el juego entró en una pausa estratégica para que las más de 80.000 almas presentes en Núñez se unieran en una ovación ensordecedora dedicada al capitán.

Emoción familiar y autoridades presentes Las cámaras de la transmisión oficial captaron todos los ángulos de un tributo que conmovió al país. En uno de los palcos preferenciales del estadio, Antonela Roccuzzo siguió de cerca cada detalle junto a la mamá del astro, Celia Cuccittini, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes se sumaron con aplausos y emoción al reconocimiento popular.