Mirá los goles de la Selección Argentina ante Zambia

La Selección Argentina cerró su preparación con una goleada 5-0 ante Zambia en La Bombonera, en su último partido en el país antes del Mundial 2026.

La Selección Argentina vs Zambia será el último ensayo antes del Mundial.

La Selección Argentina arrancó con gol de Julián Álvarez tras pase de Messi.

La Selección Argentina firmó una contundente actuación y goleó 5-0 a Zambia en La Bombonera, en lo que fue su última presentación como local antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez, eficacia y jerarquía para despedirse con una sonrisa ante su gente.

Desde el arranque, la Albiceleste marcó el ritmo del partido. A los pocos minutos, Julián Álvarez abrió el marcador tras una asistencia de Lionel Messi, quien luego ampliaría la ventaja antes del descanso con una definición precisa. El primer tiempo terminó 2-0, reflejando la superioridad local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039129098581123232&partner=&hide_thread=false "Julián Álvarez":

Por su gol en el partido amistoso de la Selección Argentina contra Zambia pic.twitter.com/u6LVmn0FmF — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 31, 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039135810537050341&partner=&hide_thread=false El GOLAZO de Messi contra Zambia.



pic.twitter.com/VXkMox74g9 — Messias (@Messias30_) April 1, 2026 Dominio total de la Selección Argentina En el complemento, el equipo nacional mantuvo la intensidad y amplió la diferencia. Nicolás Otamendi convirtió el tercero desde el punto penal, en lo que además fue un momento especial por tratarse de su despedida en suelo argentino. La defensa también tuvo protagonismo en el marcador, mostrando la versatilidad del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2039144506755285202&partner=&hide_thread=false Otamendi cambia penal por gol y estira la ventaja



Argentina 3 - Zambia 0



Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn pic.twitter.com/ce91QtJ1VK — telefe (@telefe) April 1, 2026 El cuarto tanto llegó tras un gol en contra del defensor zambiano Dominic Chanda, mientras que el cierre de la goleada lo puso Valentín Barco sobre el final del encuentro. El 5-0 final consolidó una actuación contundente en todas las líneas.