Mundial 2026 en duda: Irán no quiere jugar en EE.UU. y la FIFA negocia

La FIFA analiza cambiar sedes del Mundial 2026 tras el reclamo de Irán, que busca evitar jugar en Estados Unidos por tensiones políticas.

Lo analiza Infantino: El Mundial 2026 podría tener cambios de sede por el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Un nuevo conflicto internacional sacude al fútbol a meses del inicio del torneo más importante del mundo. La organización del Mundial 2026 enfrenta tensiones luego de que Irán planteara cambiar sus sedes, lo que obligó a la FIFA a iniciar negociaciones.

El pedido surge en medio de la conflictiva relación entre Irán y Estados Unidos. La federación iraní solicitó trasladar sus partidos a México, argumentando problemas con la emisión de visas y falta de garantías logísticas para su delegación.

Mundial 2026: el conflicto que preocupa a la FIFA Desde la FIFA aseguraron que mantienen diálogo constante con todas las federaciones, incluida Irán. El objetivo es respetar el calendario original, aunque reconocen que la situación está bajo análisis por su impacto organizativo.

En principio, el equipo asiático tiene programado disputar sus partidos en ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones políticas podrían obligar a una modificación inédita en la historia reciente de los mundiales.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró abierta a evaluar la situación. El país ya es una de las sedes oficiales del torneo, por lo que podría absorber los encuentros si se concreta el cambio.