Mundial 2026 en duda: Irán no quiere jugar en EE.UU. y la FIFA negocia

Un nuevo conflicto internacional sacude al fútbol a meses del inicio del torneo más importante del mundo. La organización del Mundial 2026 enfrenta tensiones luego de que Irán planteara cambiar sus sedes, lo que obligó a la FIFA a iniciar negociaciones.
El pedido surge en medio de la conflictiva relación entre Irán y Estados Unidos. La federación iraní solicitó trasladar sus partidos a México, argumentando problemas con la emisión de visas y falta de garantías logísticas para su delegación.
Mundial 2026: el conflicto que preocupa a la FIFA
Desde la FIFA aseguraron que mantienen diálogo constante con todas las federaciones, incluida Irán. El objetivo es respetar el calendario original, aunque reconocen que la situación está bajo análisis por su impacto organizativo.
En principio, el equipo asiático tiene programado disputar sus partidos en ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones políticas podrían obligar a una modificación inédita en la historia reciente de los mundiales.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró abierta a evaluar la situación. El país ya es una de las sedes oficiales del torneo, por lo que podría absorber los encuentros si se concreta el cambio.
El calendario previsto incluye partidos frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Irán, que viene de clasificarse a su cuarta Copa del Mundo consecutiva, busca garantías antes de confirmar su participación bajo las condiciones actuales.
El caso genera incertidumbre en la FIFA, ya que en los últimos 75 años ningún seleccionado clasificado rechazó jugar un Mundial, lo que convierte esta situación en un antecedente inédito.