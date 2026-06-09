Mundial 2026: qué se sabe de Tim Payne y el banderazo argentino para apoyar al defensor de Nueva Zelanda

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales. No fue por un gol, una jugada decisiva ni una declaración explosiva, sino por una campaña viral que lo transformó en el protagonista impensado de la previa mundialista, con más de cinco millones de seguidores.

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Todo comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” (@elscarso), quien se propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Tras revisar las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram.

La iniciativa surgió de la banda argentina Numana, que convocó a los seguidores del futbolista a participar de un banderazo que se realizará el próximo 15 de junio en Estados Unidos, días después del inicio de la Copa del Mundo.

La propuesta comenzó a viralizarse en redes sociales a partir de una publicación en Instagram, donde se lo puede ver a Payne con una camiseta de la Selección Argentina junto a la consigna “Banderazo para Tim Payne” y referencias a las ciudades de Miami y Los Ángeles.

Tim Payne disputó 45 minutos en el amistoso de su selección ante Haití, a días del comienzo del Mundial 2026. El defensor fue titular en la derrota 4 a 0, donde no tuvo injerencia en el juego. Haití dominó el partido y se agigantó en el resultado, mientras que la selección de Oceanía no encontró su espacio y casi ni llegó al arco rival.

El sábado, Nueva Zelanda cayó 1-0 frente a Inglaterra en un amistoso disputado en Tampa. El encuentro enfrentó a dos selecciones con realidades diferentes: mientras los ingleses aparecen como candidatos, los All Whites buscan dar el golpe apoyados en la popularidad y el rendimiento de una de sus principales figuras.

Tras pasar de ser un completo desconocido a una de las figuras del Mundial 2026, el jugador recibió a @elscarso en el predio de la selección de Nueva Zelanda en Miami y compartieron un momento muy esperado en redes.

Su cara a cara fue filmado por completo y realizaron una publicación compartida. Además, junto con el video, Tim Payne escribió: “La última semana fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo”. Con estas palabras, evidenció su cariño genuino luego de quedar en el foco de los portales durante varios días.

El partido de Tim Payne tras el fenómeno

En medio de la expectativa que generó el partido tras su repentina fama mundial, el defensor jugó 45 minutos y evitó un gol, pero Haití goleó a Nueva Zelanda 4-0

Payne fue titular en el amistoso previo al Mundial. Sin embargo, su selección cayó frente al combinado haitiano. El sábado enfrentará a Inglaterra y las cámaras volverán a posicionarse en él, como ocurrió el martes.

Quién es Tim Payne

Timothy John Payne nació el 10 de enero de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda. Tiene 32 años y una extensa trayectoria en el fútbol profesional.

Debutó en 2010 en las juveniles de Auckland City y luego pasó al primer equipo. Más tarde jugó en Waitakere United, donde fue dos veces campeón de Nueva Zelanda. En 2012 dio el salto al fútbol inglés con la camiseta de Blackburn Rovers.

Después regresó a su país y también tuvo un paso por Estados Unidos, donde jugó en Portland Timbers 2. Desde 2019 viste la camiseta número 6 de Wellington Phoenix, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.

Payne también tiene recorrido con la selección de su país. El 30 de marzo de 2026 alcanzó los 50 partidos con Nueva Zelanda y fue incluido por el entrenador Darren Bazeley en la lista de defensores convocados para el Mundial.

Para los All Whites, la Copa del Mundo 2026 tendrá un valor especial: será su regreso al torneo después de 15 años de ausencia. Nueva Zelanda debutará el 15 de junio ante Irán, luego enfrentará a Egipto el 21 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Bélgica el 26 de junio.

El crecimiento repentino de sus redes sorprendió al propio futbolista, que decidió agradecer públicamente el apoyo recibido. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Payne intentó hablar en español y se mostró conmovido por la repercusión.

“Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó entre risas.