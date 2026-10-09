Mundial de hockey sobre patines en Asunción: a qué hora juegan Argentina y cómo ver los partidos en vivo

Los seleccionados argentinos Sub 19 y femenino disputarán este viernes las semifinales del Mundial en Paraguay.

Los seleccionados argentinos de hockey sobre patines afrontarán este viernes una jornada clave en el Mundial de Asunción 2026, con dos partidos de semifinales que se disputarán en simultáneo desde las 17:30.

El equipo masculino Sub 19 se medirá ante España, mientras que el seleccionado femenino, conocido como Las Águilas, enfrentará a Italia. Ambos buscarán dar un nuevo paso hacia el título mundial.

El Sub 19 argentino jugará ante España en el COP Arena, luego de conseguir una clasificación emocionante frente a Francia. El conjunto nacional se impuso por 5 a 4 en un encuentro apasionante y ahora tendrá un desafío exigente ante el seleccionado español, con el objetivo de meterse en la final.

El partido podrá verse en vivo a través de 2M al Mundo y de las señales de Telesol y Canal 8, para que los hinchas argentinos puedan seguir el encuentro.

Por su parte, Las Águilas se medirán ante Italia desde las 17:30 en el Pabellón Arenita. El seleccionado femenino viene de vencer a Chile y consiguió el pase a las semifinales, donde buscará sostener su buen nivel y acercarse a la definición del campeonato.