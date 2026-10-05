Mundial de hockey sobre patines: cómo continúa la agenda de los seleccionados argentinos

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La Selección Argentina Sub 19 dio el primer paso con éxito en el Mundial: venció 7-3 a Suiza

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines tendrá este lunes un nuevo desafío en el Mundial que se disputa en el marco de los World Skate Games de Asunción, Paraguay . Después de un debut contundente ante Suiza, los chicos argentinos enfrentarán a España desde las 12 , en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes.

El seleccionado juvenil comenzó su participación en el World Championship con una victoria por 7-3 frente a Suiza. El equipo nacional mostró contundencia en su estreno y consiguió sus primeros puntos en el certamen, en un encuentro que marcó el inicio de su camino mundialista.

Ahora, la Sub 19 tendrá enfrente a España , uno de los seleccionados de mayor tradición dentro del hockey sobre patines internacional. El partido será una prueba importante para los argentinos, que buscarán repetir la producción mostrada en el debut y avanzar con firmeza en la competencia.

La actividad argentina continuará por la tarde con Las Águilas , el seleccionado femenino, que se presentará desde las 16 frente a Francia .

Las argentinas llegan a este compromiso después de un estreno contundente. En su primera presentación en los World Skate Games, golearon 5-1 a Suiza y comenzaron el campeonato con una actuación que les permitió sumar confianza de cara a los próximos compromisos.

El duelo ante Francia será, sin embargo, un nuevo examen para el equipo argentino. Las Águilas buscarán mantener el nivel mostrado en el debut y conseguir otra victoria que les permita posicionarse en los primeros lugares de su grupo.

Argentina busca protagonismo en Asunción

Con los dos seleccionados ya en competencia, Argentina afronta una jornada con doble presencia en el Mundial de hockey sobre patines. Primero será el turno de los juveniles ante España y luego llegará el encuentro de Las Águilas frente a Francia.

La competencia forma parte de los World Skate Games que se desarrollan en Asunción, donde las distintas categorías del hockey sobre patines buscan quedarse con los títulos mundiales.

Para los chicos de la Sub 19, el objetivo inmediato será sostener el buen comienzo después del 7-3 ante Suiza. Para Las Águilas, en tanto, la meta será prolongar el impulso que dejó la goleada 5-1 en el debut. Ambos seleccionados argentinos vuelven a escena con la ilusión de seguir avanzando en el Mundial.

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