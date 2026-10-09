Mundial en Paraguay: La hora del debut para Octavio Morte en patinaje artístico

El joven sanjuanino de 16 años representará a la Argentina en los World Skate Games Asunción 2026. Su primera presentación será este viernes 9 de octubre, a las 13:30.

El patinaje artístico sanjuanino vivirá una jornada especial este viernes 9 de octubre, cuando Octavio Jesús Morte Brizuela, salga a la pista a las 13:30 para representar a la Argentina en los World Skate Games Asunción 2026, que se desarrollan en Paraguay. Con apenas 16 años, el joven patinador afrontará uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva, con presentaciones previstas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Su llegada a esta competencia internacional representa el resultado de años de esfuerzo, preparación y dedicación. Octavio comenzó a patinar a los cuatro años y, después de un largo camino deportivo, alcanzó el objetivo de representar al país en el máximo escenario mundial de su disciplina.

El sanjuanino participará en la especialidad Libre, categoría World Skate Junior, donde deberá presentar un programa corto y uno largo. Se enfrentará a otros 15 competidores de diferentes países, algunos de ellos uno o dos años mayores, ya que sus condiciones deportivas le permitieron acceder a esta categoría con un año menos de la edad habitual.

Octavio pertenece al Andino Patín Club y a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ). A pesar de su corta edad, cuenta con una destacada trayectoria que incluye títulos de campeón sanjuanino, regional, argentino y sudamericano. Además, recientemente sumó el subcampeonato nacional argentino.

En Paraguay está acompañado por su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, quien ha sido parte fundamental de su preparación y del recorrido por las diferentes instancias clasificatorias. También cuenta con el acompañamiento del cuerpo técnico de la Selección Argentina.