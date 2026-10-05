    • 5 de octubre de 2026 - 15:51

    Mundial Sub-19: Argentina cayó ante España y se juega el segundo puesto con Italia

    La selección, con mayoría de jugadores sanjuaninos, perdió 6-1 con el líder del Grupo A en la segunda jornada. Este martes enfrenta a Italia en un mano a mano por el segundo lugar de la zona.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines sufrió su primera derrota en los World Skate Games de Asunción 2026. En el Pabellón Arenita, España la superó 6-1 y quedó como única líder del Grupo A con puntaje ideal.

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    El equipo que dirige Esteban Ávalos, integrado en su mayoría por jugadores de San Juan, salió a la pista con el arquero Charbel Fraifer, el capitán Nicolás Alonzo, Joaquín Morales, Bautista Romero y Lucas Sottano. España se fue al descanso 2-0 arriba con goles de Ishak Bouda y Joel Milà, y estiró la diferencia en el complemento con un doblete de Hugo Mareque y los tantos de Oriol Castro y Genís Costa. Valentín Funes marcó el descuento argentino.

    Argentina había debutado el domingo con un 7-3 sobre Suiza, en un partido con fuerte sello sanjuanino en el marcador: Bautista Romero convirtió dos goles y Nicolás Alonzo, Alejo Espinoza y Joaquín Morales aportaron uno cada uno. Con ese triunfo, el equipo suma 3 puntos y comparte el segundo escalón con Italia, que este lunes goleó 7-0 a Suiza y lo supera por diferencia de gol (+4 contra -1).

    El cruce de este martes entre italianos y argentinos definirá buena parte del orden del grupo. Los ocho seleccionados avanzan a los cuartos de final, que se juegan el jueves 8 con cruces entre zonas, por lo que la posición final determina el rival.

    En el Grupo B, Portugal venció 3-1 a Francia y también lidera con 6 puntos.

    Resultados de la segunda jornada

    • Italia 7 - Suiza 0 (Grupo A)
    • Francia 1 - Portugal 3 (Grupo B)
    • Argentina 1 - España 6 (Grupo A)

    Lo que viene (hora de Paraguay)

    • Martes 6: Colombia - Francia (08:00), Italia - Argentina (10:00), Portugal - India (12:00)
    • Miércoles 7: Colombia - India (09:15), España - Suiza (11:15)
    • Jueves 8: cuartos de final. Viernes 9: semifinales. Sábado 10: final (17:45)

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