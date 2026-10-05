Mundial Sub-19: Argentina cayó ante España y se juega el segundo puesto con Italia

La selección, con mayoría de jugadores sanjuaninos, perdió 6-1 con el líder del Grupo A en la segunda jornada. Este martes enfrenta a Italia en un mano a mano por el segundo lugar de la zona.

La selección argentina Sub-19 de hockey sobre patines sufrió su primera derrota en los World Skate Games de Asunción 2026. En el Pabellón Arenita, España la superó 6-1 y quedó como única líder del Grupo A con puntaje ideal.

El equipo que dirige Esteban Ávalos, integrado en su mayoría por jugadores de San Juan, salió a la pista con el arquero Charbel Fraifer, el capitán Nicolás Alonzo, Joaquín Morales, Bautista Romero y Lucas Sottano. España se fue al descanso 2-0 arriba con goles de Ishak Bouda y Joel Milà, y estiró la diferencia en el complemento con un doblete de Hugo Mareque y los tantos de Oriol Castro y Genís Costa. Valentín Funes marcó el descuento argentino.

Argentina había debutado el domingo con un 7-3 sobre Suiza, en un partido con fuerte sello sanjuanino en el marcador: Bautista Romero convirtió dos goles y Nicolás Alonzo, Alejo Espinoza y Joaquín Morales aportaron uno cada uno. Con ese triunfo, el equipo suma 3 puntos y comparte el segundo escalón con Italia, que este lunes goleó 7-0 a Suiza y lo supera por diferencia de gol (+4 contra -1).

El cruce de este martes entre italianos y argentinos definirá buena parte del orden del grupo. Los ocho seleccionados avanzan a los cuartos de final, que se juegan el jueves 8 con cruces entre zonas, por lo que la posición final determina el rival.

En el Grupo B, Portugal venció 3-1 a Francia y también lidera con 6 puntos.